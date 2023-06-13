Бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области получил срок

Октябрьский райсуд Новосибирска огласил приговор бывшему депутату заксобрания Новосибирской области Александру Морозову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-депутату назначено четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Как уточняет группа «Суды общей юрисдикции» «Вконтакте», Александр Морозов полностью погасил ущерб бюджету во время следствия. Сумма составила 18,8 млн руб.
Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ
Депутат, как считает следствие, организовал получение субсидии из областного бюджета для сельхозпредприятия. Средства предназначались для строительства цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. При этом часть предоставленной субсидии депутат похитил, посчитали правоохранители.
Александр Морозов был задержан в июне 2021 года, в том же году он сложил свои депутатские полномочия.