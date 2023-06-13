Бывший депутат законодательного собрания Новосибирской области получил срок

Октябрьский райсуд Новосибирска огласил приговор бывшему депутату заксобрания Новосибирской области Александру Морозову. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-депутату назначено четыре года условно с аналогичным испытательным сроком. Как уточняет группа «Суды общей юрисдикции» «Вконтакте», Александр Морозов полностью погасил ущерб бюджету во время следствия. Сумма составила 18,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Депутат, как считает следствие, организовал получение субсидии из областного бюджета для сельхозпредприятия. Средства предназначались для строительства цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии. При этом часть предоставленной субсидии депутат похитил, посчитали правоохранители.

Александр Морозов был задержан в июне 2021 года, в том же году он сложил свои депутатские полномочия.

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Оксана Павлова