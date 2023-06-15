Жить и работать в равновесии с природой

Одной из основных тем отмечающегося в июне Всемирного дня охраны окружающей среды стало внедрение принципов экономики замкнутого цикла. Дочернее предприятие «Роснефти» — «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ВСНК), осваивающая месторождения Эвенкии, с самого основания следует высоким экологическим стандартам, используя наилучшие доступные технологии.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выборе технологий компания держит курс на принципы eco friendly

Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК В выборе технологий компания держит курс на принципы eco friendly

Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК

Инвестиции «Роснефти» в экологические программы в прошлом году составили более 57 млрд руб., превысив показатели предыдущего периода на 4 %. Независимый и собственный внутренний мониторинг за состоянием окружающей среды показывает — такой подход дает зримые результаты. К примеру, состояние атмосферы и поверхностных вод на территории присутствия ВСНК таково, как будто никакой хозяйственной деятельности тут не ведется. Нефтяникам удается сохранять хрупкое природное равновесие Севера на протяжении более двух десятков лет.

В выборе технологий компания держит курс на принципы eco friendly. Так, при строительстве эксплуатационных скважин Юрубчено-Тохомского месторождения практически полностью удалось избежать накопления буровых отходов. Это означает, что после того, как добыча через много десятков лет здесь будет завершена, на месте не останется гор мусора: здесь работает комплекс установок, позволяющий утилизировать производственные отходы и получать строительный материал.

Такой подход характерен в целом для всех предприятий «Роснефти», ведь он прописан в приоритетных целях компании, которые необходимо реализовать до 2035 года. Ключевые зеленые приоритеты — минимизация воздействия на природу и повышение эффективности утилизации отходов и рекультивации, внедрение принципов циркулярной экономики, защита и сохранение экосистем.

В компании реализуется жесткий экологический контроль — в ВСНК существует целый штат, который следит за состоянием почв, воздуха, воды и пр. Начальник управления охраны окружающей среды ВСНК Владимир Кочеров рассказал, что регулярные наблюдения за окружающей средой помогают следить за целостностью экосистемы и сохранять природные богатства: «В команде экологов АО «Востсибнефтегаз» работают высококлассные профессионалы. В управлении охраны окружающей среды трудятся 25 человек, из них 14 человек на вахте, 11 — в офисе. Служба контролирует соблюдение правил и норм безопасности, стандартов и других нормативных документов по вопросам экологии, правильную организацию, экологически безопасное ведение работ и многое другое».

Особое место в политике компании занимает сохранение биологического разнообразия. С 2014 года ВСНК в рамках собственной программы выпустила в Енисей и другие водоемы Красноярского края более миллиона мальков сибирского осетра, пеляди и стерляди. В сибирской тайге благодаря усилиям компании проводится лесовосстановление — так, в Кежемском районе высажено более 1,1 млн сеянцев сосны, и в дальнейшем посадки продолжатся.

Безусловно, каждый шаг в деле сохранения природного равновесия совершается компанией в тесном взаимодействии с научным сообществом. В начале текущего года ВСНК выделила грант Красноярскому научному центру СО РАН — ученые исследуют растительный покров Эвенкии, пострадавший от природных пожаров, и представят рекомендации по наиболее эффективному возрождению данных территорий.

В компании действует флагманская грантовая программа поддержки исследований, имеющих прикладное значение для Эвенкии. За девять лет нефтяники поддержали около 30 проектов, в том числе изучение популяции дикого северного оленя, кабарги, марала, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, по сохранению эвенкийского языка, изучению экосистем Тунгусского заповедника, разработке первой Красной книги Эвенкии, биотехники искусственного воспроизводства сибирского тайменя…

В компании уверены, что сохранение экологического равновесия невозможно без вклада каждого из нас. Именно поэтому особое внимание уделяется формированию экологической культуры и безопасности. Помимо собственных программ, зеленые активисты участвуют и в общероссийских экологических кампаниях — занимаются плоггингом, собирают вторсырье. Так, в рамках акции «Бегом убираться» за три года остров Отдыха в Красноярске стал чище на более чем тонну мусора, а благодаря активистам в офисах компании в прошлом году собрано более 50 кг батареек.