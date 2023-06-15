Пентагон перебросил на Ближний Восток истребители F-22 из-за активности России в регионе

США направили на Ближний Восток истребители пятого поколения F-22 Raptor из-за роста активности России в регионе. США обвиняют Россию в регулярных нарушениях правил поведения в воздухе. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

«F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности CENTCOM в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с все более небезопасным и непрофессиональным поведением российских самолетов в регионе»,— сказано в сообщении командования в Twitter.

В свою очередь глава CENTCOM генерал Майкл Курилла заявил, что российские самолеты регулярно нарушают меры деконфликтинга на Ближнем Востоке. По его словам, это повышает риск эскалации или просчета в регионе.

В июле прошлого года Майкл Курилла обвинил Россию в «военных провокациях» в Сирии. В Пентагоне утверждали, что российские войска атаковали позиции боевиков на юге Сирии, в районе базы Эн-Танф, где располагаются американские военнослужащие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майкл Курилла наговорилла».

Олеся Павленко