«Лента» открывает третий гипермаркет в Воронеже

Торговая сеть «Лента» открывает 15 июня в Воронеже свой третий гипермаркет. Как сообщили «Ъ-Черноземье» источники на местном рынке коммерческой недвижимости, стоимость объекта в ритейл-парке в Отрадном, на границе областного центра и Новоусманского района рядом с трассой М4 «Дон», составила порядка 1 млрд руб. В рамках проекта создано 200 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два других гипермаркета сети работают в Воронеже в ТЦ «Лента» в Советском районе и ТРЦ «Московский проспект» — в Коминтерновском.

В ритейл-парке в Отрадном долгое время работал только DIY-гипермаркет Leroy Merlin, однако с момента старта проекта в 2017 году предполагалось, что якорными арендаторами помимо Leroy Merlin станут гипермаркеты FMCG (товары повседневного потребления), БТЭ (бытовая техника и электроника), спортивных товаров, товаров для дома и мебели, а также мебельный центр, супермаркет детских товаров, дисконт-магазины и ресторан фастфуда с автораздачей.

Ритейл-парк под Воронежем, как писал ранее «Ъ-Черноземье», строили структуры бизнесмена Андрея Сакуна, сына гендиректора «Трансстроймеханизации» (входит в холдинг «Мостотрест») Бориса Сакуна. Эта компания в 2016 году построила прилегающий к границам объекта участок трассы М4 и развязки на нем.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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