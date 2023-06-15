ТАСС: экстренные службы получили сообщение о возгорании в здании Общественной палаты в Москве

Экстренные службы проверяют сообщение о возможном возгорании в здании Миусская площадь, дом 7, строение 1 в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В этом здании находятся Общественная палата России и аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

«Поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: Миусская площадь, дом 7, строение 1»,— сказал источник ТАСС. Агентство отмечает, что в здании плотное задымление.

Ранее о пожаре в здании Общественной палаты сообщили Telegram-каналы 112 и Shot. По информации проектов, там произошло короткое замыкание, возгорание ликвидировали.

Олеся Павленко