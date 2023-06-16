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Коммерсантъ FM
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Стройные и сияющие

Косметические новинки июня

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новинки косметического рынка, на которые нужно обратить внимание.

Фото: @coolchicstyle

Фото: @coolchicstyle

Косметические запуски июня дают старт летнему сезону: появилось много средств для волос, косметика в тревел-упаковке, противоотечные сыворотки, тональные кремы с солнцезащитным фактором, и линии для тела — от целлюлита, для скрабирования, суперувлажняющие и дренирующие. Являетесь ли вы знатоком средств по уходу за кожей, коллекционером-бьютиголиком или просто ищете что-то необычное, чтобы освежить свой уход за собой,— эти средства стоит включить в свой гардероб красоты.

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Clarins, тональный флюид для лица в капсулах Milky Boost Capsules: увлажняет, выравнивает цвет лица, придает коже сияние.

Clarins, тональный флюид для лица в капсулах Milky Boost Capsules: увлажняет, выравнивает цвет лица, придает коже сияние.

Comfort Zone, увлажняющая сыворотка для лица линии Hydramemory. В составе: гиалуроновая кислота, экстракт кактуса опунции, олеосомы сафлора.

Comfort Zone, увлажняющая сыворотка для лица линии Hydramemory. В составе: гиалуроновая кислота, экстракт кактуса опунции, олеосомы сафлора.

3LAB, увлажняющий крем для лица perfect moisturizer. В составе средства: витамины Е, B5, экстракты зеленого чая и гингко.

3LAB, увлажняющий крем для лица perfect moisturizer. В составе средства: витамины Е, B5, экстракты зеленого чая и гингко.

Rare Paris, восстанавливающие патчи для области вокруг глаз и сыворотка для лица: придают сияние, укрепляют кожу, устраняют первые признаки старения кожи. В составе средств — церамиды и Омега 3 и 6 жирные кислоты.

Rare Paris, восстанавливающие патчи для области вокруг глаз и сыворотка для лица: придают сияние, укрепляют кожу, устраняют первые признаки старения кожи. В составе средств — церамиды и Омега 3 и 6 жирные кислоты.

La Roche-Posay, увлажняющая антивозрастная концентрированная сыворотка для контура вокруг глаз Hyalu B5. В составе: гиалуроновая кислота, пантенол, кофеин.

La Roche-Posay, увлажняющая антивозрастная концентрированная сыворотка для контура вокруг глаз Hyalu B5. В составе: гиалуроновая кислота, пантенол, кофеин.

Feito Brasil, реминерализующая термальная вода-спрей Aqua.

Feito Brasil, реминерализующая термальная вода-спрей Aqua.

Noreva, корректирующий тональный крем «Сенсидиан» для чувствительной кожи, склонной к куперозу и розацеа: маскирует покраснения, улучшает цвет лица, увлажняет и защищает.

Noreva, корректирующий тональный крем «Сенсидиан» для чувствительной кожи, склонной к куперозу и розацеа: маскирует покраснения, улучшает цвет лица, увлажняет и защищает.

L&#39;Oreal Paris, матовая тональная основа с высокой степенью покрытия Infaillible 32H Matte Cover. В составе средства — 4% ниацинамид для снятия жирного блеска.

L'Oreal Paris, матовая тональная основа с высокой степенью покрытия Infaillible 32H Matte Cover. В составе средства — 4% ниацинамид для снятия жирного блеска.

1753 Cosmetics, гель для глаз от отеков. В составе: конопляное масло холодного отжима, кофеин, глицериновый экстракт конопли, ниациамид, 3-О-этиласкорбиновая кислота, альгинат натрия, витамин Е, гиалуронат натрия.

1753 Cosmetics, гель для глаз от отеков. В составе: конопляное масло холодного отжима, кофеин, глицериновый экстракт конопли, ниациамид, 3-О-этиласкорбиновая кислота, альгинат натрия, витамин Е, гиалуронат натрия.

Mila Moursi, антивозрастной контурирующий крем для тела iCELLUFADE Contouring Body Cream. В составе: кофеин, растительные стволовые клетки, экстракты кумарина и ламинарии. Обладает обадают лимфодренажным, противоотечным и антицеллюлитным действием.

Mila Moursi, антивозрастной контурирующий крем для тела iCELLUFADE Contouring Body Cream. В составе: кофеин, растительные стволовые клетки, экстракты кумарина и ламинарии. Обладает обадают лимфодренажным, противоотечным и антицеллюлитным действием.

Anne Semonin, aнтиоксидантный скраб для тела Vitamin Rich Body Scrub: отшелушивает огрубевшие клетки, стимулирует процессы регенерации, выравнивает микрорельеф кожи. В составе: основа из растительных масел (семена малины, семена подсолнечника), морская соль, экстракт ацеролы.

Anne Semonin, aнтиоксидантный скраб для тела Vitamin Rich Body Scrub: отшелушивает огрубевшие клетки, стимулирует процессы регенерации, выравнивает микрорельеф кожи. В составе: основа из растительных масел (семена малины, семена подсолнечника), морская соль, экстракт ацеролы.

Korres, шампунь для окрашенных волос Post-Colour Shampoo с аргановым маслом, маслом жожоба и витамином Е.

Korres, шампунь для окрашенных волос Post-Colour Shampoo с аргановым маслом, маслом жожоба и витамином Е.

Vivalabeauty, коллекция омолаживающих средств для волос Meta-Renaissance как альтернатива инъекционной мезотерапии.

Vivalabeauty, коллекция омолаживающих средств для волос Meta-Renaissance как альтернатива инъекционной мезотерапии.

Phyto, сыворотка для женщин против выпадения и для уплотнения волос Phytocyane. В составе: 96% натуральных компонентов — экстракт гинкго билоба, протеины шелка, экстракт тюльпана.

Phyto, сыворотка для женщин против выпадения и для уплотнения волос Phytocyane. В составе: 96% натуральных компонентов — экстракт гинкго билоба, протеины шелка, экстракт тюльпана.

Mi&amp;Ko , омолаживающий ночной крем для лица Anti-Age Factor для обновления, регенерации, увлажнения, оздоровления и защиты кожи 40+. В составе: пептиды гороха, ферменты, сквалан, ресвератрол, масла конопли, рисовых отрубей и зародышей пшеницы, экстракт зеленого чая.

Mi&Ko , омолаживающий ночной крем для лица Anti-Age Factor для обновления, регенерации, увлажнения, оздоровления и защиты кожи 40+. В составе: пептиды гороха, ферменты, сквалан, ресвератрол, масла конопли, рисовых отрубей и зародышей пшеницы, экстракт зеленого чая.

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Clarins, тональный флюид для лица в капсулах Milky Boost Capsules: увлажняет, выравнивает цвет лица, придает коже сияние.

Comfort Zone, увлажняющая сыворотка для лица линии Hydramemory. В составе: гиалуроновая кислота, экстракт кактуса опунции, олеосомы сафлора.

3LAB, увлажняющий крем для лица perfect moisturizer. В составе средства: витамины Е, B5, экстракты зеленого чая и гингко.

Rare Paris, восстанавливающие патчи для области вокруг глаз и сыворотка для лица: придают сияние, укрепляют кожу, устраняют первые признаки старения кожи. В составе средств — церамиды и Омега 3 и 6 жирные кислоты.

La Roche-Posay, увлажняющая антивозрастная концентрированная сыворотка для контура вокруг глаз Hyalu B5. В составе: гиалуроновая кислота, пантенол, кофеин.

Feito Brasil, реминерализующая термальная вода-спрей Aqua.

Noreva, корректирующий тональный крем «Сенсидиан» для чувствительной кожи, склонной к куперозу и розацеа: маскирует покраснения, улучшает цвет лица, увлажняет и защищает.

L'Oreal Paris, матовая тональная основа с высокой степенью покрытия Infaillible 32H Matte Cover. В составе средства — 4% ниацинамид для снятия жирного блеска.

1753 Cosmetics, гель для глаз от отеков. В составе: конопляное масло холодного отжима, кофеин, глицериновый экстракт конопли, ниациамид, 3-О-этиласкорбиновая кислота, альгинат натрия, витамин Е, гиалуронат натрия.

Mila Moursi, антивозрастной контурирующий крем для тела iCELLUFADE Contouring Body Cream. В составе: кофеин, растительные стволовые клетки, экстракты кумарина и ламинарии. Обладает обадают лимфодренажным, противоотечным и антицеллюлитным действием.

Anne Semonin, aнтиоксидантный скраб для тела Vitamin Rich Body Scrub: отшелушивает огрубевшие клетки, стимулирует процессы регенерации, выравнивает микрорельеф кожи. В составе: основа из растительных масел (семена малины, семена подсолнечника), морская соль, экстракт ацеролы.

Korres, шампунь для окрашенных волос Post-Colour Shampoo с аргановым маслом, маслом жожоба и витамином Е.

Vivalabeauty, коллекция омолаживающих средств для волос Meta-Renaissance как альтернатива инъекционной мезотерапии.

Phyto, сыворотка для женщин против выпадения и для уплотнения волос Phytocyane. В составе: 96% натуральных компонентов — экстракт гинкго билоба, протеины шелка, экстракт тюльпана.

Mi&Ko , омолаживающий ночной крем для лица Anti-Age Factor для обновления, регенерации, увлажнения, оздоровления и защиты кожи 40+. В составе: пептиды гороха, ферменты, сквалан, ресвератрол, масла конопли, рисовых отрубей и зародышей пшеницы, экстракт зеленого чая.

Ирина Кириенко

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