Стройные и сияющие

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новинки косметического рынка, на которые нужно обратить внимание.
Фото: @coolchicstyle
Косметические запуски июня дают старт летнему сезону: появилось много средств для волос, косметика в тревел-упаковке, противоотечные сыворотки, тональные кремы с солнцезащитным фактором, и линии для тела — от целлюлита, для скрабирования, суперувлажняющие и дренирующие. Являетесь ли вы знатоком средств по уходу за кожей, коллекционером-бьютиголиком или просто ищете что-то необычное, чтобы освежить свой уход за собой,— эти средства стоит включить в свой гардероб красоты.
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