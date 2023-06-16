Печальные плоды польской оккупации

В довоенное время украинцам удалось получить разрешение на открытие нескольких украинских гимназий, возникло много народных школ, и имелась надежда, что украинские кафедры при Львовском университете будут выделены в особый украинский университет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Польская оккупация все радикально изменила. Украинские школы были заняты под казармы, конюшни, частные квартиры польских чиновников. Многие школы совсем закрылись. Украинское учительство осталось безработным и беспризорным. Зато целыми фалангами на украинские села высылаются польские учителя для целей полонизации.

Все украинские кафедры при Львовском университете ликвидированы. Прием украинцев фактически сведен на нет. Студенты из крестьян не имеют возможности закончить образование за границей, к тому же власти не разрешают выезд за границу украинцам. Но смельчаки с опасностью для жизни переходят чехословацкую границу. Более тысячи украинских студентов разбросаны по заграничным университетам, больше всего их в Праге, где основан вольный украинский университет.

Польские власти не разрешают в Восточной Галиции ни одной публичной лекции украинцам. Вот уже второй год во Львове существует уникум: тайный украинский университет из трех факультетов и с тысячью студентов. Каждый день лекции устраиваются в другом месте; полиция шпионит и уже неоднократно арестовывала участников; но это не страшит ни профессоров, ни студентов. Одновременно провозглашен бойкот польского университета и тех студентов-украинцев, которые поступили в него.

Материал галицкого корреспондента «Известий» В. Городинского из Львова был опубликован 1 марта 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев