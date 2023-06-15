Памфилова рассказала о планах использовать новую цифровую платформу на президентских выборах

Центральный избирательный комитет (ЦИК) собирается использовать новую цифровую платформу вместо ГАС «Выборы» на выборах президента в 2024 году. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«К президентским выборам мы планируем использовать новую цифровую платформу, которая заменит нашу заслуженную ГАС "Выборы"»,— сказала госпожа Памфилова «Российской газете». По ее словам, платформа будет полностью функционировать на отечественном программном обеспечении.

Элла Памфилова напомнила, что дистанционное голосование (ДЭГ) на выборах президента будет применяться в тех регионах, где эта технология уже была опробована.

В 2020 году Элла Памфилова не исключала, что к 2024 году избирательная система будет готова к проведению ДЭГ во всех регионах России. При этом на выборах 2023-го ДЭГ готовы применять около четверти субъектов. По информации «Ъ», некоторые не проявляют такого желания, даже несмотря на успешный опыт онлайн-голосования в недавнем прошлом.

Подробнее о ДЭГ в 2023 году — в материале «Ъ» «Генеральная электрепетиция».

Олеся Павленко