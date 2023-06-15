Рикошетом по Юго-Восточной Азии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бенедикт Вирасена

Фото: ISEAS – Yusof Ishak Institute Бенедикт Вирасена

Фото: ISEAS – Yusof Ishak Institute

Рост цен на продовольствие и темпы инфляции грозят ввергнуть многие семьи в Азии в нищету. Пекарни по всей Африке закрываются, не в силах позволить себе закупки муки по непомерной цене. Стремительное повышение цен на энергоносители в Европе подвергает предприятия риску финансового опустошения: расходы некоторых фирм подскочили на 500%.

Мы живем в эпоху, когда конфликты и их последствия не ограничиваются исключительно региональными границами. Украинский кризис, в 2014 году казавшийся чисто региональным конфликтом, быстро превратился в геополитическую проблему, которая сегодня оказывает глубокое влияние на весь мир. Помимо энергетических рынков, торговли сырьевыми товарами, цепочек поставок и инвестиционного климата в настоящее время под угрозой находятся сами основы глобального экономического порядка. Последствия выходят далеко за рамки политических, экономических и социальных аспектов.

По данным Всемирного банка, украинский кризис в сочетании со срывом восстановления после пандемии COVID-19, устойчиво высокой инфляцией и ужесточением финансовых условий способствовал замедлению глобального роста с 3,1% в 2022 году до прогнозируемых 2,1% — в этом.

Даже в Юго-Восточной Азии, которая имеет весьма скромные прямые экономические связи с Россией и Украиной, кризис угрожает восстановлению экономики. В результате эскалации кризиса после начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года цены на бензин выросли более чем на 25%, что привело к повышению цен на транспорт, продукты питания и потребительские товары. Наиболее заметно влияние на домохозяйства: инфляция в Юго-Восточной Азии выросла в 1,2–2,7 раза в марте и апреле 2022 года по сравнению с первыми двумя месяцами года. С одной стороны, высокие цены на энергоносители и продукты питания оказывают инфляционное давление, усиливающее издержки, а с другой — слабое восстановление экономики после пандемии оказывает давление на спрос. Эти две силы сошлись воедино, осложняя поддержку ценовой стабильности.

Поскольку на долю Украины и России приходится в общей сложности 25–30% мирового экспорта пшеницы и 15% мирового экспорта кукурузы, перебои с поставками вызывают обеспокоенность в регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме, которые являются нетто-импортерами этих товаров. Кроме того, кризис усилил уязвимость, связанную с зависимостью от импорта. Например, Индонезия — один из крупнейших импортеров пшеницы в мире — в 2021 году 25% пшеницы получила из Украины (а это 2,8 млн тонн).

Опосредованные последствия перебоев включают нехватку кормов в животноводстве, снижение рентабельности сельскохозяйственных товаров и даже кризис производства лапши быстрого приготовления — основного продукта питания во многих домохозяйствах в Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах. Все это способствовало усилению проблем продовольственной безопасности, угрожая усугубить недоедание среди уязвимых групп населения.

На макроуровне многие страны активно ищут альтернативные источники закупок пшеницы и удобрений, тем самым повышая конкуренцию, в то время как другие пытаются уменьшить зависимость от импорта, делая ставку на самообеспеченность продовольствием. Кроме того, правительства прибегают к защитным мерам, направленным на обеспечение продовольственной безопасности, включая экспортные ограничения и запреты, что усугубляет нехватку жизненно важных товаров.

Протекционистская политика приводит к непредвиденным неблагоприятным последствиям — например, к остановке производств в странах-экспортерах из-за связанной с переключением на внутренний рынок потери рентабельности.

Даже после того, как запрет на экспорт будет снят, производители недосчитаются экспортных рынков, поскольку страны-импортеры успеют переориентироваться на альтернативные источники.

Следовательно, необходимо пересмотреть эту рефлекторную эгоистически протекционистскую политику. Вместо того чтобы замыкаться в себе, страны Юго-Восточной Азии должны использовать существующие и потенциальные двусторонние и многосторонние партнерства для дальнейшего укрепления сотрудничества в области продовольственной безопасности. Кроме того, большое значение в мире, отмеченном нестабильностью и неопределенностью, будет иметь стратегия диверсификации источников импорта для уменьшения зависимости от одной страны или региона. Это повысит устойчивость к потрясениям и последствиям геополитических конфликтов.

Самое главное, необходимы глобальные согласованные усилия для решения основной проблемы.

Все заинтересованные стороны, вовлеченные в украинский кризис, должны проявлять максимальную сдержанность и приложить максимум усилий для деэскалации напряженности.

Международное сообщество должно играть конструктивную роль и поддерживать шаги по обеспечению диалога и переговоров для поиска мирного решения в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН. Мы должны работать вместе, рука об руку, чтобы добиться всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для нас и для будущих поколений.

Научный директор аналитического центра Bait Al Amanah (Малайзия) Бенедикт Виирасена, участник сессии «Новая мировая экономика — не глобальная, но взаимосвязанная» международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоится 15 июня в рамках ПМЭФ