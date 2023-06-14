Арестован уроженец Таджикистана, убивший депутата из Югры после ссоры из-за оплаты труда

Пресненский суд Москвы арестовал гражданина Таджикистана Али Расулова по обвинению в убийстве 58-летнего депутата думы Ханты-Мансийского округа (ХМАО) Александра Колодича. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Тело депутата обнаружили в его доме в Новой Москве 12 июня. Али Расулов помогал депутату следить за участком: 11 июня он поссорился с хозяином из-за оплаты работы и убил его.

«Следствие предполагает, что подозреваемый во время конфликта напал на владельца дома и его супругу. Тело 58-летнего депутата думы ХМАО было найдено в подвале дома, жене погибшего преступник нанес ножевые ранения»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Жена депутата жива, ее доставили в тот же день в больницу. По данным Telegram-канала «Столичный СК», она пришла в подвал на крики супруга, там ее ранил их помощник по дому. Али Расулову предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство.

Александр Колодич был депутатом думы ХМАО от «Единой России» седьмого созыва. Он занимал пост председателя комитета округа по бюджету, финансам и налоговой политике.

Анастасия Ларина