С экс-вице-губернатора Кубани Михаила Куркова кредиторы требуют 244 млн рублей

Процедуру реструктуризации долгов экс-замглавы администрации Кубани Михаила Куркова продлили до 18 сентября. Сведения об этом опубликованы в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Как сообщает «Ъ-Юг», сумма требований кредиторов составляет 244 млн руб., из которых большая часть — долг перед компанией «Стройформат» в размере 225 млн руб. Средства были предоставлены организации, которой руководил господин Курков с 2014 года — ООО «Крымская продовольственная компания» — под поручительство бывшего вице-губернатора Краснодарского края.

Крымскую продовольственную компанию признали банкротом в 2018 году. Права требования «Стройформату» передал Аделантбанк. Одним из заемщиков предприятия является Геннадий Демченко (92 млн руб.). Господин Демченко признан потерпевшей стороной в рамках расследования уголовного дела о предоставлении займа Михаилу Куркову.

Анастасия Донскова

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