Инвестстратегии взяли с потолка

Глобальные портфельные менеджеры за последний месяц резко сократили долю наличности в портфелях. Этому способствовали уверенность в неизбежности повышения потолка госдолга США, а также снижение опасений относительно банковского кризиса. Накопленная наличность пошла на покупку акций американских компаний.

Июньский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком падении доли наличных средств в портфелях инвесторов. Средняя доля кэша снизилась с 5,6% до 5,1% — сильнейшее единовременное сокращение за последние восемь месяцев. Число управляющих, у которых доля наличности в портфеле была выше индикативного уровня, оказалось на 31% больше, чем тех, у кого показатель был ниже. За месяц показатель снизился на 13 процентных пунктов (п. п.).

Такие действия управляющих связаны со снижением опасений относительного банковского кризиса и ожиданиями согласования потолка госдолга США. С самого начала участники рынка отмечали, что отсутствие соглашения и полноценный дефолт по американским госбумагам маловероятны (см. “Ъ” от 17 мая). По словам аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, участники переговоров с обеих сторон понимали, что последствия этого события могут иметь очень серьезный и непредсказуемый эффект на рынки и экономику. В итоге соглашение было достигнуто, и 3 июня президент США подписал закон о повышении потолка госдолга. В итоге данный риск перестал быть значимым для рынка.

В отличие от риска дефолта, опасения относительно банковского кризиса снизились, но не ушли совсем. В июне 22% опрошенных называли этот риск ключевым для мировой экономики с непредсказуемым последствием. Месяцем ранее такого мнения придерживался каждый третий управляющий. «В случае сохранения ставок на высоком уровне на протяжении длительного времени проблемы у отдельных мелких и средних банков не исключены, но рынок, вероятно, верит в то, что этот риск не угрожает системе в целом, а риск-менеджмент у крупных игроков в отрасли выстроен на должном уровне»,— отмечает господин Беспалов.

В итоге после трехмесячного перерыва на первое место в списке опасений вернулись высокая инфляция и жесткая денежно-кредитная политика финансовых регуляторов. Такого мнения придерживаются 36% опрошенных менеджеров. На третьем месте с долей 17% остается ухудшение геополитики.

Снижение рисков в экономике США благоприятно сказалось на отношении инвесторов к американским акциям. Число портфелей, в которых вложения в такие акции были ниже индикативного уровня, лишь на 25% превысило число тех, у которых доля оказалась выше. За месяц показатель снизился на 14 п. п. При этом с начала месяца индекс S&P 500 поднялся почти на 5%, до 4831 пункта, максимума с апреля прошлого года.

Одновременно управляющие сократили вложения в акции европейских компаний и компаний развивающихся стран. «В отличии от ФРС, от которой все ждут "голубиных" сигналов, от ЕЦБ, напротив, ждут повышения ставки, что также может объяснять меньшую привлекательность европейских акций в сравнении с США»,— отмечает главный аналитик УК «Тринфико» Максим Васильев.

В отношении развивающихся рынков беспокойство инвесторов вызывает неопределенность относительно восстановления экономики Китая. «На фоне потенциальной рецессии, мирового банковского кризиса и усиления геополитической напряженности инвесторы все равно предпочитают вложения в крупнейшую экономику мира»,— отмечает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Опасения рецессии, которые негативно влияют на стоимость нефти, оказывают ограниченное влияние на российский рынок на фоне крупных выплат дивидендов. В среду, 14 июля, индекс Московской биржи достиг максимального значения с 22 февраля 2022 года, достигнув отметки 2786,55 пункта. С начала года рост составил 28%. «Поддержку акциям российских сырьевых компаний в первую очередь оказывает фактор ослабления рубля, формально увеличивающий рублевую выручку наших экспортеров»,— отмечает Максим Васильев. С другой стороны, возросшие геополитические риски ограничивают возможность для дальнейшего роста. «Мы не ожидаем сильный рост российского рынка»,— отмечает Константин Асатуров, прогнозируя «нейтральную динамику в ближайшей перспективе».

Виталий Гайдаев