Дальний западный обход Краснодара хотят открыть 15 июня

Движение автотранспорта на Дальнем западном обходе Краснодара планируют открыть 15 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На указанную дату также намечено открытие участка автотрассы М-4 «Дон» — обход Аксая в Ростовской области.

Ранее в госкомпании планировали открыть обновленные участки не позднее 10 июня, чтобы использовать автотрассу с начала летнего сезона. Господин Петушенко выразил уверенность, что запуск участков 15 июня состоится.

Конкурс по отбору подрядчика строительства обхода «Автодор» объявил летом 2020 года. Протяженность новой автодороги составит 51 км. Она свяжет федеральные трассы М-4 «Дон» и А-289 (Краснодар — Славянск-на-Кубани). Проект включает создание трех многоуровневых развязок. Расчетная скорость движения составит 120 км/ч. Объем инвестиций в строительство оценивается в 41,5 млрд руб.

Анастасия Донскова

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