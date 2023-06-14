Корреспондент «Коммерсантъ-Юг России» Анна Перова стала победителем в одной из номинаций конкурса на освещение работы военных следственных органов СКР

Главное военное следственное управление СК Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса работ представителей региональных СМИ на тему деятельности военных следственных органов. В номинации «Неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов» победителем стала корреспондент газеты «Коммерсантъ» («Коммерсантъ-Юг России») Анна Перова.

Наградой отмечена работа Анны Перовой «Памятник на меня плохо посмотрел» о ходе расследования хулиганской выходки солдат срочной службы в военном городке Молькино, а также о вынесении военнослужащим приговора.

Еще одним победителем в номинации «Неординарный подход к освещению деятельности военных следственных органов» стал собственный корреспондент газеты «Коммерсантъ» в Черноземье (Воронеж) Сергей Толмачев.

Сергей Иванов