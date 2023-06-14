В Северском районе подтопило 18 дворов и три дома из-за проливных дождей

В поселке Ильском Северского района в результате сильных дождей оказались подтоплены 18 дворов и три дома. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Уровень воды в домовладениях поднялся на 10 см. В настоящее время на месте работают три группы по обследованию подтопленных территорий.

Ранее ВНИИ ГОЧС прогнозировал вероятность подтоплений в Крыму и на Кубани из-за проливных дождей. В институте отметили, что в середине июня возможны подтопления территорий, расположенных в низменностях, из-за ливней.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram