На дорогах Петербурга вводятся очередные ограничения

В связи с производством ремонтных работ на улицах Санкт-Петербурга вводятся очередные ограничения движения транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, в частности, в Калининском районе Петербурга из-за работ по прокладке кабельной линии с 16 июня по 27 июля движение ограничат по улице Ушинского у проспекта Луначарского. До того же срока там действуют ограничения при движении по самому проспекту Луначарского от улицы Руставели до улицы Ушинского.

В Колпинском районе работы по прокладке теплосети с 16 по 17 июня полностью закроют для автомобилистов перекресток Павловской улицы и улицы Карла Маркса. По той же причине в Колпино до 17 июня перекрыто движение транспорта по площади Коммуны от Ижорской до Павловской улицы и по Павловской — от улицы Карла Маркса до улицы Коммуны, включая перекресток с улицей Вавилова.

В свою очередь, в Красногвардейском районе в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей с 16 июня по 2 июля будет временно ограничено движение по проспекту Ударников у улицы Коммуны.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за легкоатлетического забега в рамках ПМЭФ 14-15 июня массово перекроют несколько десятков улиц в центре Петербурга.

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