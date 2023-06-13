Легкоатлетический забег в рамках ПМЭФ перекроет движение в центре Петербурга

В связи с проведением в рамках ПМЭФ-2023 в Санкт-Петербурге легкоатлетического забега, 14-15 июня в центре города перекроют для движения транспорта несколько десятков центральных улиц. На других будут введены временные ограничения.

В частности, как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, с 00:00 14 июня до 07:00 16 июня будет полностью прекращено движение по Адмиралтейскому проспекту — от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту (в направлении к Дворцовой площади), а также в проезде вдоль Исаакиевской площади между Адмиралтейским проспектом и Малой Морской улице.

В четверг, 15 июня, с 05:00 по 07:00 движение временно прекратят еще на 29 улицах. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте комитета.

Ранее стало известно, что в дни ПМЭФ в Петербурге также закроют въезд на ЗСД с трассы «Скандинавия».

«Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения по такому случаю в городе начали вводить уже с 8 июня. В частности, в настоящий момент полностью закрыто движение транспорта по Петербургскому шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского проспекта. Также по ряду адресов в центре города запрещена парковка.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня.

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