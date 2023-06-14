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Двуглавая внутренняя политика

Наталья Чечина и Борис Пиотровский будут курировать одно направление

В администрации губернатора Санкт-Петербурга появилось Управление внутренней политики города. Координация и контроль деятельности управления возложены на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского, который еще недавно был единоличным куратором внутренней политики Петербурга. При этом неделю назад кресло «политического» вице-губернатора заняла Наталья Чечина. Теперь в городе официально два человека, в чьи обязанности входят отслеживание внутриполитической городской повестки и подготовка города к президентским выборам. Но эксперты считают, что госпожа Чечина все же оказалась в этом тандеме на вторых ролях.

Координация и контроль деятельности Управления внутренней политики города возложены на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Координация и контроль деятельности Управления внутренней политики города возложены на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Координация и контроль деятельности Управления внутренней политики города возложены на вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании Управления внутренней политики. Его будет курировать вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский, который до июня нынешнего года курировал политическую жизнь города. Неделю назад губернатор выбрал ответственного за внутреннюю политику вице-губернатора — Наталью Чечину. Уже тогда эксперты говорили, что ее назначение «размывает» среди чиновников ответственность за политический сектор. Вчерашнее постановление подтвердило тенденцию: в городе теперь два чиновника будут лично отвечать за будущие президентские, а после и губернаторские выборы.

Эксперты говорят, что назначение Натальи Чечиной было логичным и обоснованным с точки зрения нынешнего политического курса. Она давняя соратница действующего губернатора, возглавляла избирком и изнутри понимает политические процессы Петербурга. Сейчас в ее подчинении находятся комитеты по территориальной, молодежной и социальной политике.

Вице-губернатор Петербурга и нынешний глава Управления внутренней политики Борис Пиотровский отвечает за решение вопросов культуры, спорта, туризма, печати и взаимодействия со средствами массовой информации. А также временно занимался комитетами, которые сейчас перешли к госпоже Чечиной. То есть он единолично следил за всей внутриполитической жизнью города.

Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор полагает, что из-за введенного губернатором разделения личную ответственность за будущие выборы будет нести именно Борис Пиотровский. Персону госпожи Чечиной отодвинули в тень, так как в свое время она была замечена в громких скандалах и подвергалась критике со стороны Центральной избирательной комиссии и ее главы Эллы Памфиловой. «А Пиотровский, в отличие от Чечиной, в каких-то громких скандалах замечен не был. Поэтому в Смольном решили, что именно он сможет нейтрализовать тот негативный шлейф, который остался после Чечиной»,— пояснил эксперт. При этом он отметил, что сейчас к городу прикован взгляд федеральных органов власти, что делает работу следящего за внутриполитической повесткой еще сложнее.

Екатерина Рязанова

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