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Коммерсантъ FM
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В центре Казани из дома с горящей крышей эвакуировали 132 человека

В центре Казани в доме напротив Чеховского рынка загорелась крыша. В доме 66 квартир, проживают в нем 142 жителя. Были эвакуированы 132 человека, сообщает МЧС РФ. По его данным, регионального МЧС, мэрии Казани и администрации Вахитовского и Приволжского районов, пострадавших нет. Издание «Бизнес Online» сообщает, что из дома вынесли мужчину-пенсионера, который был без сознания.

«Спасатели спасли двух маломобильных человек (мужчину и женщину) из огненной ловушки. Спасенные переданы для осмотра медикам, не пострадали»,— сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел на кровле пятиэтажного жилого дома по улице Чехова, 8/2. Его площадь составляет 1,1 тыс. кв. м. На место происшествия прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

«После пожара будут проведены необходимое обследование и ремонт кровли… Жителям, которым нужно жилье, предоставят ночлег в отеле "Кварт"»,— сообщает администрация двух районов. Для жителей на месте организовали палатку МЧС — штаб, где они могут проконсультироваться и оставить свои данные, сообщила мэрия Казани.

По словам господина Салихова, которые приводит «Бизнес Online», тем эвакуированным жителям, у которых в этом возникнет необходимость, будет предоставлено временное жилье. После осмотра жильцы будут заселены в свои квартиры, кроме пятого этажа. Туда их допустят после ремонта деревянной кровли, которая сгорела, пояснил чиновник.

Мария Федотова

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