На площадке торгового центра «Мега» в Екатеринбурге с 7 по 11 июля пройдет ярмарка-фестиваль белорусских товаров «От всего сердца», сообщили в пресс-службе городской администрации. Мероприятие состоится в рамках международной промышленной выставки «Иннопром».

По данным администрации, посетители ярмарки смогут приобрести белорусские продукты питания, напитки, одежду, обуви, головные уборов, текстиль, косметику, изделия художественных промыслов и сувениры. Также гостей фестиваля ждет яркое танцевальное шоу тракторов Belarus, кинопоказ белорусских фильмов и показ коллекции модной одежды.

Напомним, выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. В выставочном центре будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов, транспортного машиностроения, технологий для городов.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте