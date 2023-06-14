Беглов на ПМЭФ обсудил сотрудничество с Узбекистаном и Индией и подписал соглашение с Орловской областью

В ходе «нулевого» дня работы ПМЭФ-2023 в среду, 14 июня, власти Санкт-Петербурга подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества между городом на Неве и Орловской областью на 2023-2026 годы. Подписи под документом поставили главы регионов Александр Беглов и Андрей Клычков, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам господина Беглова, у Петербурга с Орловской областью налажены «тесные связи» в области экономики, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других. «Для нас очень важно продолжать и развивать сотрудничество по этим направлениям»,— отметил петербургский губернатор.

Кроме этого, 14 июня на полях ПМЭФ состоялась встреча Александра Беглова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в РФ Паваном Капуром и заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым.

Ранее «Ъ-СПб» подробно писал об официальном стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2023, на котором оказалось представлено 25 проектов, отражающих развитие города в промышленной, научной и культурной сферах.

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