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Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Роснефть» и «Иннопрактика» расширяют сотрудничество в области низкоуглеродного развития. В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписан договор о создании карт геологических объектов на территории России, пригодных для хранения СО2. В их число войдут угольные и соляные пласты, водоносные горизонты, магматические породы, а также истощенные коллекторы нефти и газа.

Результаты работы послужат основой для внедрения решений по снижению эмиссии парниковых газов добывающим и перерабатывающим комплексом компании. «Роснефть» первой в российской нефтегазовой отрасли поставила перед собой цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году. За последние три года «зеленые» инвестиции компании превысили 150 млрд руб.

«Тинькофф» объявил о запуске Центрального университета — первого в России частного университета на основе STEM-модели. В ее основе такие принципы, как фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления.

Программа бакалавриата стартует в сентябре следующего года. Первый набор будет включать 500 студентов и 55 преподавателей. Как заявил председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк, на первом этапе вуз будет специализироваться на математике и компьютерных науках.

«Роснефть» и «Иннопрактика» в сотрудничестве с «Росгео» расширяют взаимодействие в области изучения континентального шельфа России. В рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписан соответствующий договор. Документы предусматривают бурение малоглубинных скважин в Восточно-Сибирском море. Работы будут выполнены с отечественного судна, укомплектованного новейшим оборудованием.

Целью экспедиции является отбор керна — материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой для определения возраста, состава и условий формирования пород шельфа Восточной Арктики. Это необходимо для прогнозирования состояния нефтегазовых систем региона.

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