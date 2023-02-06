Экономика Ленобласти взошла на удобрениях

В 2023 году на проектную мощность до 1 млн тонн готовой продукции выйдет новый комплекс по производству минеральных удобрений на заводе «Фосагро» в Волхове. В рамках инвестиционной программы стоимостью 34 млрд рублей будет также увеличен выпуск серной кислоты до 1,1 млн тонн в год и экстракционной фосфорной кислоты до 500 тыс. тонн в год. Производство удобрений — одна из немногих отраслей, не попавших под санкции, поэтому расширение производственных мощностей в Ленобласти эксперты называют более чем оправданным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооружение нового комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове — один из ключевых элементов стратегии развития группы «Фосагро» до 2025 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сооружение нового комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове — один из ключевых элементов стратегии развития группы «Фосагро» до 2025 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Волховский филиал АО «Апатит» (входит в группу «Фосагро» с 2012 года) — единственный в России производитель триполифосфата натрия (основной компонент для моющих средств) и один из лидеров в стране по выпуску минеральных удобрений. В рамках строительства нового комплекса на волховском заводе с объемом инвестиций в 34 млрд рублей в четыре раза по сравнению с 2019 годом увеличится выпуск готовой продукции — почти до 1 млн тонн минеральных удобрений в год, а также переработка апатитового концентрата — основного сырья для производства удобрений, сообщила «Ъ-СПб» пресс-служба группы «Фосагро». Кроме этого, в Волхове будет локализовано производство водорастворимого аммофоса, инновационного продукта, высоко востребованного аграриями.

Сооружение нового комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений и энергоустановки в Волхове — один из ключевых элементов стратегии развития группы «Фосагро» до 2025 года, отмечается на сайте компании. Сегодня проект находится на завершающей стадии реализации. В настоящее время на заводе построена технологическая установка по производству серной кислоты СК-800 мощностью до 800 тонн в год. В тандеме с новой установкой заработала утилизационная теплоэлектроцентраль мощностью более 30 МВт. Отходящий пар сернокислотного цеха служит сырьем для производства электроэнергии. Потребности завода в собственной генерации закрыты на 85%.

Также в рамках модернизации будут построены склады жидкого аммиака и готовой продукции, техническое перевооружение пройдут производства экстракционной фосфорной кислоты с увеличением мощностей до 500 тыс. тонн в год. Проектом предусмотрено создание обеспечивающей инфраструктуры для новых производственных мощностей — железнодорожного узла, складов сырья (апатитового концентрата, серной кислоты, аммиака и минеральных удобрений), систем и оборудования распределения электроэнергии, станции химводоподготовки.

Волховский филиал АО «Апатит» (прежнее название АО «Метахим», в настоящее время общество ликвидировано) был создан в 2003 году после разделения Волховского алюминиевого завода на химическое и металлургическое производства. В состав группы «Фосагро» волховский завод вошел в 2012 году. Группа «Фосагро» была основана в 2001 году. В рейтинге Forbes «50 крупнейших компаний-инвесторов России — 2022» занимает 41-е место с выручкой 259,9 млрд рублей. Крупнейший совладелец группы, контролирующий 48,5% акций,— семья Андрея Гурьева. До января 2021 года в числе учредителей ПАО «Фосагро» в данных ЕГРЮЛ назывались три кипрские компании. В настоящее сведения об учредителях не указаны.

Налоговые отчисления волховского завода «Фосагро» в консолидированный бюджет Ленинградской области в 2022 году составили более 2,5 млрд рублей, уточнили в пресс-службе группы. Это в два раза больше, чем в 2021 году. На новых мощностях предприятия создано 330 рабочих мест.

Химическая промышленность (в частности, именно производство минеральных удобрений) не попала под международные санкции, напоминает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Более того, последовательно, в рамках нескольких пакетов санкций Еврокомиссии и США, делались оговорки о том, что санкционное давление не должно касаться минеральных удобрений,— обращает внимание эксперт.— В данной отрасли были локальные проблемы, связанные с тем, что под санкции попали бенефициары химических компаний отечественных производителей минеральных удобрений. Но сегодня они в значительной степени решены после ухода иностранных бенефициаров от операционного руководства».

Ввод новых мощностей в этой отрасли более чем востребован, продолжает господин Бурмистров. Кроме того, из-за сокращения поставок газа в Европу и «Газпром», и независимые производители газа критически заинтересованы в увеличении своей доли на внутреннем рынке. «Это создает хорошие возможности для компаний, активно потребляющих газ. Производители минеральных удобрений как раз находятся в их числе»,— говорит эксперт.

Александра Тен