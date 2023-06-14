Евгений Ройзман сдал кандидатский минимум и планирует писать диссертацию

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) сдал кандидатский минимум и планирует начать работу над диссертацией, сообщил в своем Telegram-канале Алексей Венедиктов (внесен в реестр иностранных агентов). Также он «не планирует возвращаться к деятельности в социальных сетях и решил воспользоваться паузой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пока не буду социальные сети активизировать, разберусь с рисками иноагентства, осмотрюсь — пойму»,— передает слова Евгения Ройзмана Алексей Венедиктов. Сейчас экс-мэр занимается написанием книги по Невьянской иконе. «Там два тома по 500 страниц и 300 страниц научного текста».

Напомним, 9 июня Евгений Ройзман впервые провел прием граждан с августа 2022 года. Ранее он не мог проводить прием из-за избранной судом меры пресечения в рамках расследования уголовного дела о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ).

Полина Хабарова

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