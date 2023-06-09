Евгений Ройзман провел прием граждан впервые после возбуждения уголовного дела

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) провел прием граждан в «Фонде Ройзмана» впервые с августа 2022 года. По данным портала 66.ru, сегодня к политику пришли около 20 человек, которые просили помочь решить их проблемы.

Напомним, Евгений Ройзман не мог проводить прием граждан из-за избранной судом меры пресечения в рамках расследования уголовного дела о дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Из-за запрета определенных действий он также не мог посещать публичные места и мероприятия, пользоваться телефоном и интернетом (кроме общения с адвокатом и следователями), общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами.

В конце мая 2023 года экс-мэра Екатеринбурга признали виновным, оштрафовав на 260 тыс. руб. 6 июня приговор вступил в силу, поэтому мера пресечения была снята. Господин Ройзман отмечал, что он планирует продолжить вести прямые эфиры и личные приемы в рамках деятельности «Фонда Ройзмана».

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