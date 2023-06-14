В Италии простились с Сильвио Берлускони

В Милане прошло прощание с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Ему организовали государственные похороны. В миланском кафедральном соборе, где состоялась заупокойная служба, собралось более 2 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Гроб Сильвио Берлускони, украшенный белыми и красными розами, провезли через весь город от его виллы в Аркоре до собора, провожающие аплодировали и махали руками по пути следования, сообщает AFP. Затем гроб внесли в собор в сопровождении почетного караула, семья господина Берлускони шла позади.

Руководил церемонией прощания архиепископ Марио Дельпини. «Когда человек является политиком, тогда он пытается победить. Есть те, кто превозносит его, и те, кто его терпеть не может»,— сказал Дельпини в своей проповеди. «Но в этот момент прощания и молитвы, что мы можем сказать о Сильвио Берлускони? Он был мужчиной: со стремлением к жизни, любви и счастью»,— сказал архиепископ.

Бывший итальянский премьер умер 12 июня в возрасте 86 лет.

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Будущий политик родился 29 сентября 1936 года в Милане, Италия. Хотя его семья была небогата — отец Луиджи Берлускони работал в банке, а мать Розелла Босси была домохозяйкой — родители постарались дать сыну хорошее образование. Сильвио Берлускони был одним из лучших учеников строгого католического лицея, а затем с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир Фото: Zuma Press/Kommersant Photo / Remi Agency «У меня есть сердце, я делаю все, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи»

Будучи студентом, Сильвио Берлускони брался за любую работу: торговал хозтоварами, был фотографом на свадьбах и похоронах, выступал в ночном клубе, нередко подрабатывал на круизных лайнерах, где пел и играл на контрабасе. В 1957 году Берлускони получил первое постоянное рабочее место в строительной компании Immobiliare costruzioni. В 1961 году Сильвио Берлускони основал свою первую небольшую компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а спустя год еще одну — Edilnord. Следующие 20 лет строительный бизнес являлся его основной сферой деятельности Фото: Из личного архива Сильвио Берлускони В 70-х годах Сильвио Берлускони приобрел пакет акций популярного еженедельника Il Giornale. В 1980 году он создал телеканал Canale 5, который стал первой национальной коммерческой телевизионной сетью в Италии. Спустя несколько лет им были созданы каналы Italia и Retequatro, которые впоследствии были преобразованы в медийный холдинг Mediaset. Вскоре Сильвио Берлускони вышел на зарубежный рынок телекоммуникаций и присоединил к своему холдингу французские, немецкие и испанские телеканалы. Позже все проекты Берлускони — более 150 фирм медийного, страхового, строительного, банковского и других направлений — были объединены в медиагруппу Fininvest holding company Фото: Giulio Broglio / AP «Я — правильный человек на правильном месте»

В 1990-е годы, после скандала с прокуратурой, обвинившей его во взяточничестве, Сильвио Берлускони обратил внимание на политику. 26 января 1994 года он принял решение покинуть пост главы Fininvest holding company и встать во главе созданной им политической партии, с которой он в том же году пошел на выборы в парламент. Название для нее он позаимствовал у футбольных болельщиков — «Forza, Italia» (итал.— «Вперед, Италия») Фото: Reuters «Мы просто хотим обновить наш кабинет людьми образованными, подготовленными, и которые при этом следят за собой, знают, как элегантно одеваться и помнят, что нужно принимать душ, в отличие от представителей некоторых других партий»

27 марта 1994 года «Forza, Italia» набрала наибольшее количество голосов избирателей, создав в парламенте широкую коалицию с неофашистами и «Лигой Севера». Сильвио Берлускони одержал триумфальную победу и был впервые избран премьер-министром Италии. Однако правительство во главе с премьером Берлускони продержалось менее года — из-за разногласий «Лига Севера» вышла из коалиции, а потерявшее большинство в парламенте правительство было вынуждено уйти в отставку. Выборы 1996 года выиграл противник Сильвио Берлускони Романо Проди Фото: Reuters «Если бы я не был женат, то женился бы на себе, не задумываясь»

Итальянцы прозвали бывшего премьера «Кавальери» по аналогии с полученным Берлускони в 1977 году орденом «Кавалер труда». Официально Сильвио Берлускони был дважды женат. С первой женой Карлой Эльвирой Делль’Ольо он прожил в браке 20 лет. Их общие дети сын Пьерсильвио и дочь Марина работают в строительном бизнесе отца. В 1990 году Берлускони женился на итальянской актрисе Веронике Ларио, брак с которой продолжался более 30 лет. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.

На фото слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио и президентом США Биллом Клинтоном (1994 год) Фото: Reuters В 2001 году Сильвио Берлускони вновь возглавил правительство. В ходе предвыборной кампании политик щедро раздавал обещания, включавшие реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы и другие. Однако введение в Италии в январе 2002 года евро, что сильно ударило по покупательной способности граждан, а также поддержка планов США по введению войск в Ирак, где погибли 30 итальянских солдат, подорвали рейтинги Берлускони

На фото: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш-младший (2003 год) Фото: Larry Downing / Reuters «Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство»

Политик более 50 раз становился фигурантом различных уголовных дел. Среди них — обвинения в даче взяток, крупном мошенничестве, уклонении от налогов и связях с несовершеннолетними. По одному из обвинений он был приговорен к году общественных работ в доме престарелых. Как уверяет сам Сильвио Берлускони, отбывать наказание ему очень понравилось Фото: Reuters «С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер»

Одним из главных друзей и соратников Сильвио Берлускони в политике считается президент России Владимир Путин (на фото слева). Итальянский премьер не раз приглашал «друга Владимира» в гости на свою виллу «Чертоза», а Владимир Путин в ответ звал его в свою резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи. Часто встречи политиков носили дружеский и неформальный характер Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я не святой, вы все уже в этом убедились»

В 2005 году Сильвио Берлускони в третий раз занял кресло премьер-министра Италии. Возглавляемое им правительство просуществовало год, уйдя в отставку из-за продолжавшегося после выборов правительственного кризиса. Четвертое премьерство Сильвио Берлускони в 2008 году было отмечено тяжелым финансовым кризисом в Италии. В это же время в стране начали широко обсуждаться скандалы вокруг личной жизни премьера: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением. 12 ноября 2011 года после череды громких скандалов Сильвио Берлускони подал в отставку Фото: Reuters 26 ноября 2006 года Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками. Впоследствии политик объяснил свой обморок страшной жарой и духотой. Однако некоторые СМИ предположили, что он перенервничал из-за предстоящих слушаний по обвинению в коррупции, за что ему грозило 12 лет тюрьмы. 26 октября 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, но из-за преклонного возраста политика, согласно итальянским законам, суд заменил приговор на год общественных работ. При этом политик на шесть лет лишился права занимать публичные должности и участвовать в выборах Фото: Agenzia TDN / Reuters Сильвио Берлускони называет себя самым большим болельщиком футбольного клуба «Милан». Его любовь к клубу была настолько сильна, что в 1984 году он приобрел его, поклявшись вывести находившийся в то время в дивизионе B клуб в высшую лигу. Бизнесмен обещание сдержал: впоследствии «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии (в 1988, 1992 — 1994, 1996, 1999, 2004 и 2011 годах), пять раз Лигу чемпионов (в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах) и три раза Межконтинентальный кубок по футболу. Популярность Кавальере в те годы достигала небывалых высот, а преданные болельщики «Милана» становились его избирателями на выборах Фото: Dylan Martinez / Reuters «Мне безразлично, что говорят обо мне дипломаты третьего и четвертого ранга. Я провожу лишь элегантные суаре»

Большой интерес прессы вызвали вечеринки, проводимые на вилле бывшего премьер-министра Италии «Чертоза». Берлускони приглашал на них своих друзей, а также лидеров зарубежных государств. По сообщениям СМИ, предоставление интимных услуг входило в программу вечеринок. Огромный скандал вызвала опубликованная в прессе фотография голого премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, бывшего одним из гостей такой вечеринки Фото: Stefano Rellandini / Reuters «Я пытался найти другие пути и другие решения, даже связывался с африканским лидером Каддафи. Но нам не удалось избежать военной операции»

Сильвио Берлускони считался одним из политических союзников покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (на фото в центре) в Европе. 30 августа 2008 года Ливия и Италия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, что не помешало в дальнейшем Сильвио Берлускони поддержать военную операцию в Ливии, направленную на свержение Каддафи Фото: Livio Anticoli-Italian Prime Minister's Press Office / Reuters / Livio Anticoli-Italian Prime Minister''s Press Office / Reuters «Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому»

Сильвио Берлускони известен своим пристрастием к пластическим операциям. В 2004 году политик официально подтвердил, что перенес пластическую операцию, в частности, ему были «разглажены морщины вокруг глаз». В декабре 2009 года на премьер-министра Италии было совершено нападение: ему бросили в лицо сувенирную статуэтку, из-за чего были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. Позднее нападавший извинился перед премьером, объяснив свой поступок «недовольством его политикой» Фото: Giampiero Sposito / Reuters «На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин мне отвечает "Да!", а 70% говорят — "Что, опять?"»

О любвеобильности Сильвио Берлускони в Италии ходят легенды. СМИ не раз писали о том, что женщины, с которыми у политика были романы, затем получали должности в его правительстве или места на телевидении. В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и организации оргий на одной из его вилл, а также в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка» Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters «За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не беспокоит»

13 мая 2013 года прокуратура Италии потребовала для Сильвио Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби». Также обвинение попросило для Берлускони пожизненного запрета занимать государственные должности. 24 июня 2013 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления Фото: Remo Casilli / Reuters «Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва»

На фото: Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой Фото: Luca Bruno / AP «Я заслуживаю, чтобы меня оставили в покое. Сколько можно врываться в мою частную жизнь» Фото: Remo Casilli / Reuters В мае 2014 года в интервью газете Die Welt Берлускони заявил, что с пониманием относится к провозглашению независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре 2015 года он посетил Крым, где вместе с президентом России Владимиром Путиным побывал на итальянском военном кладбище в Севастополе времен Крымской войны Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «На международной арене нет ни одного политика, кто мог бы тягаться со мной»

В мае 2018 года надзорный суд Милана реабилитировал Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах Фото: Remo Casilli / Reuters По итогам европейских выборов 26 мая 2019 года партию «Вперед, Италия!» поддержали лишь 8,78% избирателей. Однако Берлускони, возглавлявший партийные списки во всех регионах, за исключением центральных, прошел в Европейский парламент. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и был госпитализирован. После выписки из больницы Берлускони назвал борьбу с коронавирусом «самым опасным испытанием в своей жизни»

На фото: Берлускони на выборах председателя Европарламента Фото: Vincent Kessler / Reuters «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!»

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года возрасте 86 лет Фото: Yara Nardi / Reuters Следующая фотография 1 / 23 «Люблю быть среди молодых людей, мне нравится их слушать, нравится окружать себя молодежью»

Будущий политик родился 29 сентября 1936 года в Милане, Италия. Хотя его семья была небогата — отец Луиджи Берлускони работал в банке, а мать Розелла Босси была домохозяйкой — родители постарались дать сыну хорошее образование. Сильвио Берлускони был одним из лучших учеников строгого католического лицея, а затем с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир Фото: Zuma Press/Kommersant Photo / Remi Agency «У меня есть сердце, я делаю все, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи»

Будучи студентом, Сильвио Берлускони брался за любую работу: торговал хозтоварами, был фотографом на свадьбах и похоронах, выступал в ночном клубе, нередко подрабатывал на круизных лайнерах, где пел и играл на контрабасе. В 1957 году Берлускони получил первое постоянное рабочее место в строительной компании Immobiliare costruzioni. В 1961 году Сильвио Берлускони основал свою первую небольшую компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а спустя год еще одну — Edilnord. Следующие 20 лет строительный бизнес являлся его основной сферой деятельности Фото: Из личного архива Сильвио Берлускони В 70-х годах Сильвио Берлускони приобрел пакет акций популярного еженедельника Il Giornale. В 1980 году он создал телеканал Canale 5, который стал первой национальной коммерческой телевизионной сетью в Италии. Спустя несколько лет им были созданы каналы Italia и Retequatro, которые впоследствии были преобразованы в медийный холдинг Mediaset. Вскоре Сильвио Берлускони вышел на зарубежный рынок телекоммуникаций и присоединил к своему холдингу французские, немецкие и испанские телеканалы. Позже все проекты Берлускони — более 150 фирм медийного, страхового, строительного, банковского и других направлений — были объединены в медиагруппу Fininvest holding company Фото: Giulio Broglio / AP «Я — правильный человек на правильном месте»

В 1990-е годы, после скандала с прокуратурой, обвинившей его во взяточничестве, Сильвио Берлускони обратил внимание на политику. 26 января 1994 года он принял решение покинуть пост главы Fininvest holding company и встать во главе созданной им политической партии, с которой он в том же году пошел на выборы в парламент. Название для нее он позаимствовал у футбольных болельщиков — «Forza, Italia» (итал.— «Вперед, Италия») Фото: Reuters «Мы просто хотим обновить наш кабинет людьми образованными, подготовленными, и которые при этом следят за собой, знают, как элегантно одеваться и помнят, что нужно принимать душ, в отличие от представителей некоторых других партий»

27 марта 1994 года «Forza, Italia» набрала наибольшее количество голосов избирателей, создав в парламенте широкую коалицию с неофашистами и «Лигой Севера». Сильвио Берлускони одержал триумфальную победу и был впервые избран премьер-министром Италии. Однако правительство во главе с премьером Берлускони продержалось менее года — из-за разногласий «Лига Севера» вышла из коалиции, а потерявшее большинство в парламенте правительство было вынуждено уйти в отставку. Выборы 1996 года выиграл противник Сильвио Берлускони Романо Проди Фото: Reuters «Если бы я не был женат, то женился бы на себе, не задумываясь»

Итальянцы прозвали бывшего премьера «Кавальери» по аналогии с полученным Берлускони в 1977 году орденом «Кавалер труда». Официально Сильвио Берлускони был дважды женат. С первой женой Карлой Эльвирой Делль’Ольо он прожил в браке 20 лет. Их общие дети сын Пьерсильвио и дочь Марина работают в строительном бизнесе отца. В 1990 году Берлускони женился на итальянской актрисе Веронике Ларио, брак с которой продолжался более 30 лет. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.

На фото слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио и президентом США Биллом Клинтоном (1994 год) Фото: Reuters В 2001 году Сильвио Берлускони вновь возглавил правительство. В ходе предвыборной кампании политик щедро раздавал обещания, включавшие реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы и другие. Однако введение в Италии в январе 2002 года евро, что сильно ударило по покупательной способности граждан, а также поддержка планов США по введению войск в Ирак, где погибли 30 итальянских солдат, подорвали рейтинги Берлускони

На фото: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш-младший (2003 год) Фото: Larry Downing / Reuters «Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство»

Политик более 50 раз становился фигурантом различных уголовных дел. Среди них — обвинения в даче взяток, крупном мошенничестве, уклонении от налогов и связях с несовершеннолетними. По одному из обвинений он был приговорен к году общественных работ в доме престарелых. Как уверяет сам Сильвио Берлускони, отбывать наказание ему очень понравилось Фото: Reuters «С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер»

Одним из главных друзей и соратников Сильвио Берлускони в политике считается президент России Владимир Путин (на фото слева). Итальянский премьер не раз приглашал «друга Владимира» в гости на свою виллу «Чертоза», а Владимир Путин в ответ звал его в свою резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи. Часто встречи политиков носили дружеский и неформальный характер Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я не святой, вы все уже в этом убедились»

В 2005 году Сильвио Берлускони в третий раз занял кресло премьер-министра Италии. Возглавляемое им правительство просуществовало год, уйдя в отставку из-за продолжавшегося после выборов правительственного кризиса. Четвертое премьерство Сильвио Берлускони в 2008 году было отмечено тяжелым финансовым кризисом в Италии. В это же время в стране начали широко обсуждаться скандалы вокруг личной жизни премьера: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением. 12 ноября 2011 года после череды громких скандалов Сильвио Берлускони подал в отставку Фото: Reuters 26 ноября 2006 года Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками. Впоследствии политик объяснил свой обморок страшной жарой и духотой. Однако некоторые СМИ предположили, что он перенервничал из-за предстоящих слушаний по обвинению в коррупции, за что ему грозило 12 лет тюрьмы. 26 октября 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, но из-за преклонного возраста политика, согласно итальянским законам, суд заменил приговор на год общественных работ. При этом политик на шесть лет лишился права занимать публичные должности и участвовать в выборах Фото: Agenzia TDN / Reuters Сильвио Берлускони называет себя самым большим болельщиком футбольного клуба «Милан». Его любовь к клубу была настолько сильна, что в 1984 году он приобрел его, поклявшись вывести находившийся в то время в дивизионе B клуб в высшую лигу. Бизнесмен обещание сдержал: впоследствии «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии (в 1988, 1992 — 1994, 1996, 1999, 2004 и 2011 годах), пять раз Лигу чемпионов (в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах) и три раза Межконтинентальный кубок по футболу. Популярность Кавальере в те годы достигала небывалых высот, а преданные болельщики «Милана» становились его избирателями на выборах Фото: Dylan Martinez / Reuters «Мне безразлично, что говорят обо мне дипломаты третьего и четвертого ранга. Я провожу лишь элегантные суаре»

Большой интерес прессы вызвали вечеринки, проводимые на вилле бывшего премьер-министра Италии «Чертоза». Берлускони приглашал на них своих друзей, а также лидеров зарубежных государств. По сообщениям СМИ, предоставление интимных услуг входило в программу вечеринок. Огромный скандал вызвала опубликованная в прессе фотография голого премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, бывшего одним из гостей такой вечеринки Фото: Stefano Rellandini / Reuters «Я пытался найти другие пути и другие решения, даже связывался с африканским лидером Каддафи. Но нам не удалось избежать военной операции»

Сильвио Берлускони считался одним из политических союзников покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (на фото в центре) в Европе. 30 августа 2008 года Ливия и Италия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, что не помешало в дальнейшем Сильвио Берлускони поддержать военную операцию в Ливии, направленную на свержение Каддафи Фото: Livio Anticoli-Italian Prime Minister's Press Office / Reuters / Livio Anticoli-Italian Prime Minister''s Press Office / Reuters «Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому»

Сильвио Берлускони известен своим пристрастием к пластическим операциям. В 2004 году политик официально подтвердил, что перенес пластическую операцию, в частности, ему были «разглажены морщины вокруг глаз». В декабре 2009 года на премьер-министра Италии было совершено нападение: ему бросили в лицо сувенирную статуэтку, из-за чего были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. Позднее нападавший извинился перед премьером, объяснив свой поступок «недовольством его политикой» Фото: Giampiero Sposito / Reuters «На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин мне отвечает "Да!", а 70% говорят — "Что, опять?"»

О любвеобильности Сильвио Берлускони в Италии ходят легенды. СМИ не раз писали о том, что женщины, с которыми у политика были романы, затем получали должности в его правительстве или места на телевидении. В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и организации оргий на одной из его вилл, а также в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка» Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters «За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не беспокоит»

13 мая 2013 года прокуратура Италии потребовала для Сильвио Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби». Также обвинение попросило для Берлускони пожизненного запрета занимать государственные должности. 24 июня 2013 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления Фото: Remo Casilli / Reuters «Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва»

На фото: Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой Фото: Luca Bruno / AP «Я заслуживаю, чтобы меня оставили в покое. Сколько можно врываться в мою частную жизнь» Фото: Remo Casilli / Reuters В мае 2014 года в интервью газете Die Welt Берлускони заявил, что с пониманием относится к провозглашению независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре 2015 года он посетил Крым, где вместе с президентом России Владимиром Путиным побывал на итальянском военном кладбище в Севастополе времен Крымской войны Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «На международной арене нет ни одного политика, кто мог бы тягаться со мной»

В мае 2018 года надзорный суд Милана реабилитировал Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах Фото: Remo Casilli / Reuters По итогам европейских выборов 26 мая 2019 года партию «Вперед, Италия!» поддержали лишь 8,78% избирателей. Однако Берлускони, возглавлявший партийные списки во всех регионах, за исключением центральных, прошел в Европейский парламент. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и был госпитализирован. После выписки из больницы Берлускони назвал борьбу с коронавирусом «самым опасным испытанием в своей жизни»

На фото: Берлускони на выборах председателя Европарламента Фото: Vincent Kessler / Reuters «Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!»

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года возрасте 86 лет Фото: Yara Nardi / Reuters Смотреть

По данным Forbes, он оставил состояние на сумму около $6,8 млрд.

Подробнее о политике и бизнесмене читайте в публикации «Ъ» «Берлускони уходит и остается».

Мария Федотова