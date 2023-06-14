В Италии простились с Сильвио Берлускони

В Милане прошло прощание с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Ему организовали государственные похороны. В миланском кафедральном соборе, где состоялась заупокойная служба, собралось более 2 тыс. человек, сообщает ТАСС.
Гроб Сильвио Берлускони, украшенный белыми и красными розами, провезли через весь город от его виллы в Аркоре до собора, провожающие аплодировали и махали руками по пути следования, сообщает AFP. Затем гроб внесли в собор в сопровождении почетного караула, семья господина Берлускони шла позади.
Руководил церемонией прощания архиепископ Марио Дельпини. «Когда человек является политиком, тогда он пытается победить. Есть те, кто превозносит его, и те, кто его терпеть не может»,— сказал Дельпини в своей проповеди. «Но в этот момент прощания и молитвы, что мы можем сказать о Сильвио Берлускони? Он был мужчиной: со стремлением к жизни, любви и счастью»,— сказал архиепископ.
Бывший итальянский премьер умер 12 июня в возрасте 86 лет.
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Каким был Сильвио Берлускони
По данным Forbes, он оставил состояние на сумму около $6,8 млрд.
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