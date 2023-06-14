В Тюмени 24 июня в День молодежи перекроют три участка дороги

В День молодежи на время проведения фестиваля «На одной волне» в Тюмени будет ограничено движение на трех участках дороги, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Ограничения будут действовать с 08:00 до 22:00.

По данным администрации, движение транспорта будет ограничено на ул. Береговая — на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной; на ул. Красноармейская — на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной; на ул. Поперечная — на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной.

Как сообщили в администрации, праздник «На одной волне» пройдет 24 июня Вознесенской набережной левого берега Туры. Торжественное открытие запланировано на 13.00. Мероприятие в рамках Дня молодежи пройдут в Тюмени с 10:00 до 22:00.

Напомним, в Тюмени из-за ремонта дороги автобусные маршруты №54 и 54Д изменили схему движения.

Полина Хабарова

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