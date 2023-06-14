Нижегородские магазины оштрафованы на 16,5 млн рублей за незаконную торговлю алкоголем

В Нижегородской области с начала 2023 года из незаконного оборота изъято 253 единицы алкогольной продукции. Рейды проводил региональный минпром. По итогам проверок на нарушителей составлено 25 протоколов, общая сумма штрафов превысила 16,5 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На неделе с 5 по 11 июня из-за массовых отравлений «Мистером сидром» прокуратура проверила 122 магазина, где продавался этот напиток. Незаконный оборот установлен в четырех из них. В Нижегородском районе правоохранители обнаружили 15 кег — больших пластиковых бутылок — без сопроводительных документов, в Ленинском — одну кегу и 40 железных банок пивных напитков. Общий объем изъятой продукции составил 260 л, ее отправили на экспертизу.

О массовых отравлениях «Мистером сидром» стало известно 5 июня. По данным Минздрава, общее число жертв в России превысило 30 человек, около ста пострадали. В напитке, который выпускало самарское ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка», обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и арестовали.

В Нижегородской области число жертв суррогатного алкоголя «Мистер сидр» достигло четырех человек. Еще один отравившийся нижегородец остается в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Елена Ковалева