Четвертая нижегородка скончалась от отравления суррогатным сидром

В реанимации Богородской больницы скончалась пациентка, отравившаяся напитком «Мистер сидр» с содержанием метанола. Об этом сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

«Медики изо всех сил пытались спасти пациента. Но доза метанола была фатальной»,— написал министр. Таким образом, в регионе число жертв суррогатного алкоголя достигло четырех человек.

В больнице остается еще один отравившийся нижегородец, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

О массовых отравлениях стало известно 5 июня. По данным Минздрава, общее число жертв в России превысило 30 человек, около ста пострадали.

Опасный сидр изъяли в 11 регионах России. В нем обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Напиток выпускался самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка». Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали.

Анастасия Еремина