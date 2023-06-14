«Ямал СПГ» возобновит поставки газа в Индию в объеме 2,9 млн тонн в год

«Ямал СПГ» НОВАТЭКа начнет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) крупнейшей газовой компании Индии Gail в объеме 2,9 млн тонн в год. Контракт заключен до 2041 года.

По данным источника «Ъ» в правительстве РФ, отгрузки должны возобновиться в прежних контрактных объемах в ближайшее время. «Вероятно, решение правительства РФ позволит "Ямал СПГ " увеличить отгрузки, в том числе поставить Gail объемы, недопоставленные в 2022 году»,— заявил представитель Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

При текущих спотовых ценах на СПГ возвращение к поставкам по долгосрочным контрактам оказывается выгодным и для «Ямал СПГ». «Все участники этих контрактов на фоне падения спотовых цен на СПГ предпочли вернуться к долгосрочным отношениям с более предсказуемыми доходами и минимальным рисками»,— отметил независимый эксперт Александр Собко.

По данным официального сайта, «Ямал СПГ» — интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Проект предусматривает строительство завода по производству (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

По данным распоряжения правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, Россия разрешила поставки СПГ с «Ямал СПГ» (проект НОВАТЭКа) компании Securing Energy for Europe (SEFE), которая до весны 2022 года была «дочкой» «Газпрома», а затем перешла под управление властей ФРГ.

Полина Хабарова

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