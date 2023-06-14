В МЧС назвали причину пожара на заводе «Свобода» в Рыбинске

Причиной пожара на мебельной фабрике ЗАО «Свобода в Рыбинске Ярославской области» стала электротехническая неисправность, сообщили «Ъ-Ярославль» в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как считают в МЧС, часть оборудования предприятия работало некорректно.

«Причина пожара на заводе "Свобода" — аварийный режим работы электротехнического оборудования и сетей в следствии большого переходного сопротивления»,— рассказали в МЧС.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в цехе, где произошел пожар, не было установлено систем противопожарной защиты. Ни системы оповещения при пожаре, ни системы автоматического пожаротушения, ни системы оповещения об эвакуации не было. Отмечается, что предписание по этому поводу ранее уже выносилось собственнику «Свободы». В МЧС отметили, что если бы названные системы были установлены, то удалось бы минимизировать последствия пожара.

Напомним, в результате пожара цех по производству мебели практически полностью выгорел. «Ъ-Ярославль» сообщал, что завод загорелся 27 мая, на его тушение спасатели потратили 11 часов. В результате пожара уничтожены: кровля цеха на площади 1500 кв. м., мебель и производственные станки внутри цеха на площади 1500 кв. м., закопчены стены цеха на площади 1500 кв. м.

Алла Чижова