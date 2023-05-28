Пожар на мебельной фабрике в Рыбинске потушили за 11 часов

Ликвидация пожара на мебельной фабрике ЗАО «Свобода» в Рыбинске объявлена в 5:34 утра 28 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на мебельной фабрике

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на мебельной фабрике

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Как ранее отмечал «Ъ-Ярославль», пожар на в цехе мебельной фабрики на улице Поселковая в Рыбинске начался в 18.24 вечера 27 мая. Таким образом на тушение огня у пожарных ушло 11 часов. На месте работали 26 единиц техники и 105 сотрудников МЧС.

Сам цех по производству мебели практически полностью выгорел.

«В результате пожара уничтожены: кровля цеха на площади 1500 кв. м., мебель и производственные станки внутри цеха на площади 1500 кв. м., закопчены стены цеха на площади 1500 кв. м.»,— рассказали в МЧС.

Пострадавших во время пожара нет.

Андрей Иванов