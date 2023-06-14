Renault показал электрокроссовер H1st Vision

Компания Renault показала электрокроссовер H1st Vision — прототип серийного электромобиля, который появится в ближайшие годы.

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Новинка представляет собой переоформленный Renault Scenic Vision образца 2022 года, который получил слегка переработанную внешность, новую силовую установку и ряд новых технологий в оснащении.

Концепт-кар стал полностью электрическим, лишившись водородной составляющей силовой установки. Для H1st Vision заявлены виртуальный ассистент Softy, система распознавания водителя по лицу через встроенные камеры, а также биометрические датчики в руле и ремни безопасности для контроля состояния водителя.

Хранить информацию об автомобиле предложено с помощью NFT-технологий, для обмена данными с другими транспортными средствами и дорожной инфраструктурой разработана платформа Orange. Кроме того, электромобиль поддерживает функцию V2G для отдачи заряда батареи в электросеть в периоды пиковой нагрузки.

Серийная модель по мотивам Renault Scenic Vision и Renault H1st Vision появится в 2024 году. Часть дизайнерских и технических решений концепт-каров будет использована в серийном электромобиле.

Максим Вершинин

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