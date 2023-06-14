В Самаре суд взыскал 1 млн рублей с ТСЖ за падение снега с крыши дома на ребенка

Представитель самарского ТСЖ «Часовая 6» не смог оспорить в облсуде решение первой инстанции о компенсации морального вреда в размере одного млн руб. в пользу ребенка, пострадавшего от падения снега с крыши дома. оставлено без изменений. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Прокурор области Сергей Берижицкий лично выступил в Самарском областном суде в интересах ребенка. Суд счел доводы прокуратуры обоснованными и отказал в удовлетворении жалобы ответчика»,— говорится в сообщении.

Ранее прокуратура провела проверку и установила, что вечером 26 марта минувшего года в больницу Самары был госпитализирован ребенок 2012 года рождения с закрытым переломом левого бедра со смещением. Травмы была получена из-за схода снега с крыши дома на ул. Часовая, 6. Дом находится на балансе ТСЖ «Часовая 6».

В связи с этим прокурор Октябрьского района направил в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен: суд обязал указанное ТСЖ выплатить в пользу потерпевшей стороны один млн руб. Ответчик пытался оспорить это решение, но безуспешно. Ранее по этому факту было возбуждено, а затем направлено в суд уголовное дело.

Георгий Портнов