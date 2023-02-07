В Самаре сотрудника ТСЖ будут судить за падение на подростка наледи и снега

Правоохранители закончили расследование уголовного дела в отношении представителя правления Товарищества собственников жилья (ТСЖ) из Самары. Ему вменяется выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что в марте минувшего года обвиняемый не принял мер для очистки от снега, сосулек и наледи крыши дома по ул. Часовой в Октябрьском районе Самары. Из-за этого 26 марта наледь и снег упали с крыши дома на подростка 2012 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В результате здоровью молодого человека был причинен тяжкий вред. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Ранее суд в Самаре ТСЖ обязал ТСЖ выплатить 200 тыс. руб. женщине за перелом ноги на наледи.

Георгий Портнов