Кинофестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде в седьмой раз с 7 по 13 июля, сообщили организаторы. Заявки на участие в конкурсной программе будут принимать с 20 марта по 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2023 году большая часть фестиваля будет посвящена 100-летию режиссера Леонида Гайдая. На площадках покажут его фильмы, в рамках деловой программы эксперты обсудят актуальность комедий кинематографиста. «"Горький fest" — это фестиваль нового российского кино, а оно не может существовать без таких столпов, как Леонид Гайдай. Будем стараться, чтобы на нашем фестивале по-прежнему было ярко, интересно и познавательно»,– сказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Первый «Горький fest» провели в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За шесть лет показано 105 фильмов в конкурсной программе и еще 80 – вне конкурса.

Анастасия Еремина