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Кинофестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля

Фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде в седьмой раз с 7 по 13 июля, сообщили организаторы. Заявки на участие в конкурсной программе будут принимать с 20 марта по 20 мая.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2023 году большая часть фестиваля будет посвящена 100-летию режиссера Леонида Гайдая. На площадках покажут его фильмы, в рамках деловой программы эксперты обсудят актуальность комедий кинематографиста. «"Горький fest" — это фестиваль нового российского кино, а оно не может существовать без таких столпов, как Леонид Гайдай. Будем стараться, чтобы на нашем фестивале по-прежнему было ярко, интересно и познавательно»,– сказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Первый «Горький fest» провели в Нижнем Новгороде в июле 2017 года. За шесть лет показано 105 фильмов в конкурсной программе и еще 80 – вне конкурса.

Анастасия Еремина

Фотогалерея

Как фестиваль прошел в 2022 году

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Каждый год фестиваль собирает сотни зрителей, желающих посмотреть на живых кинозвезд

Каждый год фестиваль собирает сотни зрителей, желающих посмотреть на живых кинозвезд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока телевизионщики готовятся к прямому эфиру, красная дорожка тщательно очищается

Пока телевизионщики готовятся к прямому эфиру, красная дорожка тщательно очищается

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По давней традиции фестивалем командуют Оксана Михеева и Михаил Пореченков

По давней традиции фестивалем командуют Оксана Михеева и Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Федор Лавров несказанно рад приветствовать руководителей Горький-fest

Актер Федор Лавров несказанно рад приветствовать руководителей Горький-fest

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Кирилл Полухин давний друг президента фестиваля Михаила Пореченкова

Актер Кирилл Полухин давний друг президента фестиваля Михаила Пореченкова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Равшан Куркова посылает с красной дорожки всем зрителям воздушные поцелуи

Равшан Куркова посылает с красной дорожки всем зрителям воздушные поцелуи

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пришедшим на церемонию открытия теперь есть, чем поделиться в социальных сетях

Пришедшим на церемонию открытия теперь есть, чем поделиться в социальных сетях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинозвезда Елена Бирюкова потрясена количеством поклонников

Кинозвезда Елена Бирюкова потрясена количеством поклонников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сергей Пускепалис рад приветствовать своих фанатов

Сергей Пускепалис рад приветствовать своих фанатов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Полина Ауг стала лицом фестиваля, получив статус ведущей церемонии открытия

Полина Ауг стала лицом фестиваля, получив статус ведущей церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Жюри фестиваля состоит из признанных мастеров кинематографа. Один из них режиссер Дмитрий Тюрин

Жюри фестиваля состоит из признанных мастеров кинематографа. Один из них режиссер Дмитрий Тюрин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители тянулись к Михаилу Пореченкову из-за ограждения, мечтая сфотографироваться со звездой

Зрители тянулись к Михаилу Пореченкову из-за ограждения, мечтая сфотографироваться со звездой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Кирилл Каганович не выдержал пристального внимания к проходящим по красной дорожке

Актер Кирилл Каганович не выдержал пристального внимания к проходящим по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К вечеру мест у ограждения стало не хватать всем желающим посмотреть шоу

К вечеру мест у ограждения стало не хватать всем желающим посмотреть шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинооператор Иван Бурлаков также вошел в состав жюри

Кинооператор Иван Бурлаков также вошел в состав жюри

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

У продюсера Мариам Андреевской отличное настроение

У продюсера Мариам Андреевской отличное настроение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Дмитрий Мухамадеев пытается разглядеть знакомых в толпе

Актер Дмитрий Мухамадеев пытается разглядеть знакомых в толпе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Анна Снаткина приветствует пришедших на фестиваль

Анна Снаткина приветствует пришедших на фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тренер Антон Кабанов никогда не забывает боксерскую стойку

Тренер Антон Кабанов никогда не забывает боксерскую стойку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока Анна Невская раздавала автографы, ее супруг Дмитрий Клепацкий ушел по красной дорожке

Пока Анна Невская раздавала автографы, ее супруг Дмитрий Клепацкий ушел по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Судя по количеству фотографов фестиваль удался. Оксана Михеева профессионально позирует репортерам

Судя по количеству фотографов фестиваль удался. Оксана Михеева профессионально позирует репортерам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В ряды кинозвезд был принят один из спонсоров фестиваля директор &quot;Оргхима&quot; Николай Ходов

В ряды кинозвезд был принят один из спонсоров фестиваля директор "Оргхима" Николай Ходов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатора Глеба Никитина (на снимке второй справа) киношники полюбили за заботу о фестивале

Губернатора Глеба Никитина (на снимке второй справа) киношники полюбили за заботу о фестивале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Места рядом с красоткой Анной Котовой-Дерябиной у актеров-мужчин были нарасхват

Места рядом с красоткой Анной Котовой-Дерябиной у актеров-мужчин были нарасхват

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кульминацией церемонии открытия стало вручение статуэтки продюсеру Рубену Дишдишяну за его вклад в развитие фестиваля

Кульминацией церемонии открытия стало вручение статуэтки продюсеру Рубену Дишдишяну за его вклад в развитие фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Каждый год фестиваль собирает сотни зрителей, желающих посмотреть на живых кинозвезд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока телевизионщики готовятся к прямому эфиру, красная дорожка тщательно очищается

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

По давней традиции фестивалем командуют Оксана Михеева и Михаил Пореченков

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Федор Лавров несказанно рад приветствовать руководителей Горький-fest

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Кирилл Полухин давний друг президента фестиваля Михаила Пореченкова

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Равшан Куркова посылает с красной дорожки всем зрителям воздушные поцелуи

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пришедшим на церемонию открытия теперь есть, чем поделиться в социальных сетях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинозвезда Елена Бирюкова потрясена количеством поклонников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сергей Пускепалис рад приветствовать своих фанатов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Полина Ауг стала лицом фестиваля, получив статус ведущей церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Жюри фестиваля состоит из признанных мастеров кинематографа. Один из них режиссер Дмитрий Тюрин

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Зрители тянулись к Михаилу Пореченкову из-за ограждения, мечтая сфотографироваться со звездой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Кирилл Каганович не выдержал пристального внимания к проходящим по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К вечеру мест у ограждения стало не хватать всем желающим посмотреть шоу

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кинооператор Иван Бурлаков также вошел в состав жюри

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

У продюсера Мариам Андреевской отличное настроение

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Актер Дмитрий Мухамадеев пытается разглядеть знакомых в толпе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Анна Снаткина приветствует пришедших на фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Тренер Антон Кабанов никогда не забывает боксерскую стойку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока Анна Невская раздавала автографы, ее супруг Дмитрий Клепацкий ушел по красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Судя по количеству фотографов фестиваль удался. Оксана Михеева профессионально позирует репортерам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

В ряды кинозвезд был принят один из спонсоров фестиваля директор "Оргхима" Николай Ходов

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Губернатора Глеба Никитина (на снимке второй справа) киношники полюбили за заботу о фестивале

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Места рядом с красоткой Анной Котовой-Дерябиной у актеров-мужчин были нарасхват

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Кульминацией церемонии открытия стало вручение статуэтки продюсеру Рубену Дишдишяну за его вклад в развитие фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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