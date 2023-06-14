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Ярославская птицефабрика заплатила полтора миллиона бывшему работнику

В Ярославской области птицефабрика в Мышкине выплатила 1,5 млн компенсации бывшему работнику за падение с высоты. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 31-летний житель Мышкинского района Ярославской области выиграл иск у птицефабрики ООО «Возрождение» из-за падения в ходе проведения работ.

По данным УФССП, птицефабрика наняла мастера для проведения электромонтажных работ. Однако из-за нарушений правил безопасности и правил по охране труда работник упал с высоты 4-х метров. Мужчина повредил позвоночник и стал инвалидом. По решению суда, птицефабрика должна была выплатить пострадавшему 1,5 млн руб. на лечение и компенсацию морального вреда, однако организация не спешила исполнять решение суда.

«Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, о запрете на совершение действий по регистрации, а также предупредили руководство компании о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда»,— сообщили в пресс-службе Ярославского УФССП.

Кроме того, на предприятие был наложен исполнительский сбор в 100 тыс. руб. После принятых мер компенсация была выплачена.

Алла Чижова

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