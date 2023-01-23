Бывший работник отсудил полтора миллиона у ярославской птицефабрики

31-летний житель Мышкинского района Ярославской области выиграл иск у бывшего работодателя — птицефабрики ООО «Возрождение». Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На птицефабрике мужчина не был трудоустроен официально, с ним не был заключен ни трудовой, ни гражданско-правовой договор. В мае 2020 года в производственной зоне птицефабрики ему поручили натянуть самонесущий изолированный провод на высоте четырех метров.

«В процессе выполнения работ мужчина упал с высоты, получив множественные травмы, включая повреждения позвоночника. Был госпитализирован. После длительного лечения ему была установлена I группа инвалидности», — пояснили в прокуратуре.

Мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда и средств, потраченных на лечение. Исковые требования Мышкинский районный суд удовлетворил частично, определив сумму компенсации в размере более 1,5 млн руб. Птицефабрика намерена оспорить вынесенный вердикт в Ярославском областном суде.

Андрей Иванов