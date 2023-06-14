Автобус №26 в Ижевске с 15 июня начнет проезжать через «Город оружейников»

В столице Удмуртии автобус №26 изменит свой маршрут и будет проезжать через жилой комплекс «Город оружейников», сообщает пресс-служба муниципалитета. Изменения будут введены с 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

При движении из центра автобус будет следовать по обычному маршруту до пересечения улиц Сабурова и Союзная, после чего поедет по улице Союзная и Берша. В обратном направлении автобус поедет также через улицы Берша, Союзная, Сабурова и по привычному маршруту.

Напомним, с 31 мая на автобусах №26 действует система бесконтактной оплаты проезда через валидаторы. Устройство также планируется внедрить на еще 18 маршрутах.