Валидаторы начнут работать на автобусном маршруте №26 в Ижевске с 31 мая

В столице Удмуртии в автобусе №26 появятся возможность оплатить проезд безналичным способом через стационарные валидаторы. Систему начнут внедрять с 31 мая, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Посадка и высадка будут осуществляться через все двери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов, данную меру вводят для повышения уровня комфорта для пассажиров и снижения нагрузки на водителей. «Совместно с правительством республики и администрацией города мы разработали дорожную карту по внедрению валидаторов еще на 18 маршрутах»,— отметил господин Гиниятов.

Отмечается, что наличие билета будут проверять контролеры. Нарушителям грозит штраф в размере 500 руб., а за повторное нарушение в течение года — 1 тыс. руб.