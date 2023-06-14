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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 14 июня

Запоминающиеся кадры среды

Похороны Сильвио Берлускони в Милане, спасенные мигранты в Греции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Милан, Италия. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в кафедральном соборе

Милан, Италия. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в кафедральном соборе

Фото: Reuters

Оксфордшир, Великобритания. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается домой после пробежки

Оксфордшир, Великобритания. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается домой после пробежки

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Санкт-Петербург. Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Санкт-Петербург. Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Каламата, Греция. Мигранты, выжившие после кораблекрушения в Средиземном море, спят в порту

Каламата, Греция. Мигранты, выжившие после кораблекрушения в Средиземном море, спят в порту

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Лас-Вегас, США. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев (слева) и вратарь Эдин Хилл держат Кубок Стэнли после победы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Лас-Вегас, США. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев (слева) и вратарь Эдин Хилл держат Кубок Стэнли после победы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Фото: Reuters

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Милан, Италия. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в кафедральном соборе

Фото: Reuters

Оксфордшир, Великобритания. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается домой после пробежки

Фото: Reuters / Peter Cziborra

Санкт-Петербург. Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Каламата, Греция. Мигранты, выжившие после кораблекрушения в Средиземном море, спят в порту

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Лас-Вегас, США. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев (слева) и вратарь Эдин Хилл держат Кубок Стэнли после победы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ

Фото: Reuters

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