Фото дня: 14 июня

Похороны Сильвио Берлускони в Милане, спасенные мигранты в Греции и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Милан, Италия. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в кафедральном соборе Фото: Reuters Оксфордшир, Великобритания. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается домой после пробежки Фото: Reuters / Peter Cziborra Санкт-Петербург. Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Каламата, Греция. Мигранты, выжившие после кораблекрушения в Средиземном море, спят в порту Фото: Thanassis Stavrakis / AP Лас-Вегас, США. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев (слева) и вратарь Эдин Хилл держат Кубок Стэнли после победы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 5 Милан, Италия. Государственные похороны бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони в кафедральном соборе Фото: Reuters Оксфордшир, Великобритания. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон возвращается домой после пробежки Фото: Reuters / Peter Cziborra Санкт-Петербург. Одна из муз российского экспорта, показанных в рамках ПМЭФ на стенде «Сделано в России» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Каламата, Греция. Мигранты, выжившие после кораблекрушения в Средиземном море, спят в порту Фото: Thanassis Stavrakis / AP Лас-Вегас, США. Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев (слева) и вратарь Эдин Хилл держат Кубок Стэнли после победы в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ Фото: Reuters