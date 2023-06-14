Городской «электропони»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об электровелосипеде от китайского вендора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HIPER Фото: HIPER

В этом году продажи электрических велосипедов достигнут 40 млн единиц по всему миру, что принесет производителям доход порядка $20 млрд, уверены специалисты профильного ресурса ebicycles.net. В дальнейшем ожидается среднегодовой рост чуть выше 12%, так что в 2027-м этот рынок превысит $53 млрд, подсчитали исследователи Statista.

В России электротранспорт представлен в основном китайскими вендорами. Мне удалось протестировать новинку компании Hiper. Модель Engine Fold X2 2023 года получила съемный литий-ионный аккумулятор емкостью почти 10,5 Ач, выдающий в связке с редукторным мотором, встроенным в заднее колесо, около половины лошадиной силы.

Этот «электропони» плавно, но довольно активно разгоняет до 25 км/ч груз массой до 130 кг, и он может это делать сразу в двух режимах, подкручивая педали вместе с пользователем, ассистируя в разгоне. Такой способ предусматривает три уровня помощи. Также электротягу из Engine Fold X2 можно добывать без педалей, вращая ручку газа как на мотоцикле. Другими словами, в наличии easy-fitness и relax-режимы.

Если батарея разрядилась внезапно, либо седока посетило желание работать ногами, то новинка Hiper готова и к классическому педалированию. Жаль, что механическая скорость одна. Не хотелось бы остаться без заряда и с единственной скоростью где-нибудь в лесу или холмистой местности.

По внешним признакам Engine Fold X2, скорее, городская версия: колеса диаметром 20 дюймов, быстро складывающиеся стальная рама малого размера, рулевая стойка и педали. Видно, что конструкторы добивались максимально компактного состояния. И в сложенном виде велик можно легко положить в багажник машины, третью полку в купе поезда, поставить для хранения не то что на балкон, но и при должном умении разместить в обычном шкафу.

С другой стороны, перевозить Engine Fold X2 в сложенном виде в городском транспорте некомфортно. А вот для переноски есть ручка, которая является для надежности частью стальной рамы. Также предусмотрена защита от водяных брызг с любого направления по стандарту IPX4.

Важные электроузлы оберегаются стальными элементами рамы. Передний свет хотелось бы дополнить задним фонарем. Сигнал и элементарный бортовой компьютер уже в наличии. В идеальных условиях Engine Fold X2 преодолевает на одном заряде до 35 км. Заряжать аккумулятор придется до восьми часов.