Песков: Путин узнает о ходе спецоперации от бойцов, непосредственно участвующих в боях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно общается с военными, непосредственно участвующими в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине. По словам представителя Кремля, глава государства получает полную и достоверную информацию о ситуации в зоне военной операции. Так представитель президента прокомментировал вчерашнюю встречу президента с военными корреспондентами.

«Президент получает информацию из множества источников, это и официальные ежедневные доклады Минобороны РФ, он все-таки верховный главнокомандующий, это и общение с простыми людьми, и общение с командирами, которые на местах буквально минутами ранее закончили бой и вышли из боя»,— сообщил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Журналист задал ему вопрос: «После встречи с военкорами все поняли, что Путин сформировал круг доверенных людей, через которых будет все узнавать. В Минобороны не обиделись?»

Также, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен продолжать практику личного общения с участвующими в спецоперации военнослужащими и с освещающими ход СВО военными корреспондентами. Он не стал уточнять, когда могут пройти новые подобные встречи и будут ли они публичными. По словам господина Пескова, получение информации о ходе военных действий на Украине помогает Владимиру Путину «получать представление о реальной картине происходящего».

Накануне, 13 июня, Владимир Путин провел большую встречу с военкорами, в ходе которой заявил, что неоднократно лично и по телефону общался с находящимися в зоне СВО российскими военнослужащими.

Подробнее о встрече президента РФ с военкорами — в материале «Ъ» «Откровенно о вражном».

Александр Кислов