«Биннофарм Групп» приняла участие в выставке «Евразия — наш дом», приуроченной к III Евразийскому межправительственному совету, Совету глав правительств СНГ и Евразийскому конгрессу

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» стала участником выставки «Евразия – наш дом», на которой были представлены совместные проекты стран СНГ и ЕАЭС. Выставка проходила с 7 по 9 июня в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус». Участниками и экспонентами выставки, помимо российских организаций и компаний, стали делегации государств СНГ и государств наблюдателей при ЕАЭС, а также других стран, являющихся значимыми торгово-экономическими партнерами Союза.



Экспозиция «Биннофарм Групп» была представлена в отраслевом кластере «Здравоохранение» с проектом международной научно-производственной интеграции. Кроме, того являясь крупнейшим российским экспортером лекарственных препаратов, «Биннофарм Групп» продемонстрировала возможности в области эффективного международного сотрудничества и укрепления двусторонних связей в сфере R&D, фармацевтического производства и дистрибуции.

Партнерами «Биннофарм Групп» выступили ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России и фармацевтическое предприятие «БиоИммунити» (Республика Беларусь).

Рустем Муратов, генеральный директор «Биннофарм Групп»: «Межинституциональная и межгосударственная кооперация – один из правильных векторов развития всех участвующих в ней сторон. Благодаря нашему лидерству в производстве антибиотиков, лидерству на зарубежных рынках, наличию собственных субстанций и перспектив в создании востребованных препаратов, которые будут разрабатываться специалистами нашего R&D-центра, мы планируем не просто укреплять сотрудничество в разных направлениях, но занять передовую позицию в построении как национальной, так и международной лекарственной безопасности».

Денис Логунов, д.б.н., академик РАН, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России: «В рамках данной выставки нам удалось продемонстрировать большой проект по созданию первой в мире эффективной вакцины против COVID-19 «Спутник-V», рассказать о наших традиционных продуктах (противотуберкулезной вакцине БЦЖ и препарате для неоадъюавантной иммунотерапии рака мочевого пузыря на основе БЦЖ), а также показать те перспективные разработки, которые находятся в клинических исследованиях и, в ближайшее время, начнут поступать в оборот. Так, мы представили прошедший вторую стадию клинических испытаний инновационный антимикробный препарат широкого спектра действия , с помощью которого решается актуальная проблема антибиотикорезистентности. Кроме того, мероприятие стало интересным местом для налаживания новых партнерских связей».

Николай Мотков, директор департамента инвестиций в фармацевтику ООО «БиоИммунити»: «Сегодня мы производим в Республике Беларусь «Спутник V». Проект реализован в кратчайшие сроки с помощью коллег из Института Гамалеи и «Биннофарм Групп». Мы модернизировали и полностью обновили производственные мощности, став современной и перспективной площадкой. В дальнейшем планируем развивать производство. В ближайшей перспективе запустится производство полного цикла препаратов на основе моноклональных антител, для лечения онкологических, орфанных, аутоиммунных заболеваний и других перспективных препаратов».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Биннофарм Групп»