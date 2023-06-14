В Черноземье проголосуют за лучшего футбольного вратаря России

Объявлен традиционный конкурс «Лучший вратарь России-2022/23». Номинантами на этот раз стали 27 голкиперов клубов футбольной Российской премьер-лиги.

Опрос традиционно проводит «Ъ». Впервые приз вручали в 1960 году. В прошлом году его завоевал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Десять раз в конкурсе побеждал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который является одним из претендентов и на этот раз.

От воронежского «Факела» в голосовании участвуют Алексей Городовой и Илья Свинов.

Первым этапом конкурса является электронное голосование, в котором может принять участие каждый болельщик. Отдельно проводится опрос специалистов.