Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Черноземье проголосуют за лучшего футбольного вратаря России

Объявлен традиционный конкурс «Лучший вратарь России-2022/23». Номинантами на этот раз стали 27 голкиперов клубов футбольной Российской премьер-лиги.

Опрос традиционно проводит «Ъ». Впервые приз вручали в 1960 году. В прошлом году его завоевал вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. Десять раз в конкурсе побеждал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который является одним из претендентов и на этот раз.

От воронежского «Факела» в голосовании участвуют Алексей Городовой и Илья Свинов.

Первым этапом конкурса является электронное голосование, в котором может принять участие каждый болельщик. Отдельно проводится опрос специалистов.

Как воронежский «Факел» бился за РПЛ

Как воронежский «Факел» бился за РПЛ

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...