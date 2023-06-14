В Челябинске на два месяца ограничат движение по проспекту Ленина

С 15 июня в Челябинске начинается очередной этап ремонта проспекта Ленина. До 20 августа на центральной улице будет ограничено движение транспорта, сообщает администрация города.

Ремонт проведут на участке от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга. Здесь планируется обновить покрытие проезжей части и тротуаров, а также обустроить выделенные полосы для общественного транспорта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле администрация Челябинска определила подрядчика ремонта этого участка. Это местная компания «Стройконтинент». При начальной цене контракта почти 135 млн руб., победитель торгов снизил стоимость до 78,3 млн. Контрактом также предусмотрен ремонт двух перекрестков на проспекте Ленина за пределами основного участка — на пересечении с улицами Володарского и Энгельса.

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