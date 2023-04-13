Участки проспекта Ленина в Челябинске отремонтируют за 78,3 млн рублей

Выбрали подрядчика для ремонта трех участков проспекта Ленина в Челябинске. Работы за 78,3 млн руб. предложило выполнить ООО «Стройконтинент» (Челябинск). Начальная цена контракта составляла 134,9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Исполнителю нужно будет отремонтировать участок проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга, а также два перекрестка — пересечение проспекта с улицей Володарского и Энгельса. Предстоит заменить асфальт и бортовые камни, обустроить пандусы и нанести горизонтальную разметку. Выполнить работы нужно будет до 20 августа этого года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в 2007 году. Основным видом деятельности общества является строительство автодорог и автомагистралей. Компанией владеет Тигран Аракелян.