В Новороссийске задержали жителя, преследующего девушек

В Новороссийске задержали мужчину, который преследовал девушек и предлагал им интимную связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Полицейские задержали 49-летнего ранее судимого жителя города. Его доставили в полицию и составили на него административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ»). Ему грозит до 15 суток ареста. Действиям задержанного по отношению к одной из девушек будет дана процессуальная оценка.

Сообщения о преступлениях мужчины ранее появились в СМИ. Одна из девушек рассказала, что он следовал за ней в микрорайоне Цемдолина до ее квартиры. Он поднялся с ней на третий этаж и предложил ей интимную связь. Девушка заперлась в квартире и через глазок увидела, что неизвестный ждет ее у квартиры. По фотографии в соцсетях мужчину опознали еще несколько женщин, которые сообщили о преследованиях в различных частях города. 8 июня в полиции начали проверку сведений.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram