Полиция проверит сведения о мужчине, преследующем девушек в Новороссийске

Полиция начала проверку сведений о неизвестном мужчине, регулярно преследующем девушек в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проверку инициировали после публикации о неоднократных происшествиях в СМИ. Одна из девушек рассказала, что мужчина следовал за ней в микрорайоне Цемдолина вплоть до ее квартиры в ЖК «Молодежный». Незнакомец поднялся с девушкой на третий этаж и предложил ей интимную связь. Потерпевшая отказалась и заперлась в квартире. Через глазок она наблюдала за тем, как неизвестный стоит и ждет ее у квартиры. Мужчина ушел только после прибытия отца девушки.

В соцсетях еще несколько женщин опознали человека по фотографии. Они сообщили о преследованиях в различных частях города.

Анастасия Донскова

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