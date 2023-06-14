Суд приговорил к шести годам колонии Виталия Кольцова, бросившего бутылку с бензином в автозак Росгвардии

Мосгорсуд приговорил к шести годам колонии общего режима Виталия Кольцова, бросившего бутылки с бензином в служебные машины Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба московских судов. Он признан виновным в порче имущества и применении неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гособвинение запрашивало для Виталия Кольцова 19 лет и 6 месяцев колонии. Изначально он обвинялся по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 167 УК (умышленная порча имущества). Дело рассматривала коллегия присяжных, которая признала его виновным лишь в порче имущества, но не в покушении на жизнь сотрудников Росгвардии.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 — пять лет лишения свободы. Однако суд признал Виталия Кольцова виновным в неопасном для представителя власти применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК). Шесть лет — совокупный срок наказания по обеим статьям.

Адвокат Алан Гамазов заявил РБК, что не согласен с приговором, поскольку судья «просто проигнорировал» вердикт присяжных. По его словам, он не знает о мотивах переквалификации действий его подзащитного на ч. 1 ст. 318 УК. «Ни один подобный вопрос не поднимался, в обвинение этот вопрос не входил, никто из сотрудников не пострадал. Поэтому чем обоснован он, не могу сейчас сказать»,— заявил адвокат.

2 мая 2022 года Виталий Кольцов бросил две бутылки с бензином в автозаки. Одна машина загорелась. В тот же день его задержали, а 4 мая отправили под арест. Сам он признавал вину в порче имущества, однако настаивал, что не собирался причинять кому-либо вред. Он просил суд при вынесении приговора ориентироваться на решение присяжных.

Лусине Баласян